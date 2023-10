Los terribles actos que realizó Hamás y la correspondiente respuesta del ejército de Israel y el gran sufrimiento ocasionado en Israel y Palestina hace que surjan dentro de nosotros los anhelos de paz y la nostalgia por los momentos que estuvo cerca una paz duradera. Uno de esos momentos fue cuando se firmaron los acuerdos de Oslo, por parte de Arafat e Isaac Rabin. Desgraciadamente esos acuerdos no fueron adelante. Los ultraortodoxos asesinaron a Isaac Rabin y en el otro lado acabó imponiéndose Hamás, que en su constitución tiene como punto fundamental el acabar con el estado de Israel.

Detrás de los esfuerzos de paz están los deseos de muchas personas de los dos lados, así como personajes importantes a ambos lados. Tuve la oportunidad de conocer y hablar con dos de estas personas, ya fallecidas.

Una fue el escritor Abraham Yehoshúa, quien vino a Santiago a recoger el premio San Clemente, concedido por el Instituto Rosalía por su obra La novia liberada. En esa obra muestra las esperanzas frustradas de una concordia entre los dos pueblos. El era una persona llena de humanidad y capacidad para comprender al otro, humanidad que se reflejaba en sus novelas.

La segunda persona fue Simón Perés, al que conocí en 2011 en su última etapa siendo presidente de Israel. Yo formaba parte de una pequeña comisión de cinco científicos designados por el Centro Europeo de Partículas (CERN) para evaluar in situ la aplicación de entrada de Israel en el CERN. Se trataba de ver la base científica, industrial y académica de Israel que sustentasen la aplicación. Obviamente, constatamos lo que ya sabíamos respecto a esa base con centros de primer nivel como el Instituto Weissman, el Technion, La Universidad hebrea de Jerusalén o la de Tel Aviv. Israel dedicaba entonces un 4,5% de su PIB a I+D, porcentaje más alto que la mayoría de los países occidentales. Así mismo, vimos una industria potente en sectores como la fotónica, nanotecnología, agricultura, energía. También tuvimos reuniones con autoridades como ministros o rectores de Universidades. Es en este contexto cuando fuimos recibidos por el presidente. Simón Perés procedía de una familia que en Polonia-Ucrania había padecido los terrores nazis y soviéticos. Había luchado por el establecimiento del Estado de Israel y su mirada a sus ochenta y tantos años reflejaba una cierta decepción por no haber conseguido la paz. Muy amable e irónico, a los cinco físicos que estábamos en la entrevista nos enseñó la carta de Einstein en la que rechazaba el ofrecimiento para ser el primer presidente de Israel. “Solo sé algo del comportamiento de la naturaleza, pero nada sobre el de los hombres¨. La entrevista se prolongó por más de una hora. Él había tenido contacto con varios físicos, algunos muy notables incluyendo premios Nobel, diciéndonos que apreciaba a los físicos, no por su inteligencia, que podía encontrar en muchas otras profesiones, sino por la manera no convencional de atacar los problemas.

La personalidad del presidente contrastaba con la del ministro de Ciencia, que era ultraortodoxo y nos dio una impresión extraña. No estaba muy interesado en la solicitud de entrada en el CERN. Nosotros sacamos la conclusión que pintaba poco en la toma de decisiones, tal como nos decían otras autoridades del mismo Gobierno.