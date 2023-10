LOS FAMOSOS siguen siendo los que salen en la televisión, a pesar del bajo consumo que, al parecer, los jóvenes hacen de este medio. La fama (ganada por reiteración) se ha extendido a las redes, que tanto pueden ser un lodazal como un instrumento interesante (no es la tecnología, creo: es cómo la usas).

Los jóvenes consumen vídeos breves, dicen las encuestas. Como si no pudieran aguantar una larga perorata, o como si estuvieran convencidos de que lo bueno, si breve, etcétera. Sin embargo, los ‘influencers’ (ay, esa profesión difícil de definir, que, según HypeAuditor, también pierde fuerza a gran velocidad, particularmente en Instagram, después de saturar posiblemente a tantos), se caracterizan por los largos parlamentos, por esa omnipresencia que los alimenta, y que crea una atmósfera de complicidad e idolatría. Esa forma de ser famoso ha superado, quizás, a la fama televisiva.

Pero en mi larga conversación con Juan del Val (entrevistado hace unos días por Xabier Sanmartín en este periódico) salen a la luz algunos de los lados menos amables de la fama. Del Val es un personaje polémico, fieramente mediático. Que ocupe sitio en la tertulia de un programa de entretenimiento con muchísima audiencia, y que a menudo se destape con comentarios poco ortodoxos, le ha creado un aura provocadora, buscada o no, que le sitúa de inmediato en el escenario más común de este país: la polarización, el enfrentamiento entre los extremos. El maniqueísmo presente a todas horas.

Juan del Val es un ejemplo de las paradojas de la fama. Se deja caer por Santiago para presentar Bocabesada (Espasa), pero de inmediato echo cuentas de cómo en las últimas décadas vi de cerca su paso del anonimato a la omnipresencia mediática, entrevista tan entrevista, sobre todo cuando aparecía uno de sus libros. Había hecho de todo, incluido trabajar en la construcción, cuando comprobó que la proyección catódica servía para lo bueno y para lo malo. “Yo vendo más libros porque salgo en televisión”, se sincera, “pero también creo que salir en televisión te quita, de alguna forma, reconocimiento”.

El protagonista de su nueva novela, Martín, huye a Nueva York (como él suele hacer) para alejarse de esa fama efímera, para escapar de la dictadura de lo mediático, y él se reconoce en el personaje, pero con una diferencia: “yo no voy a huir. No voy a dejar de trabajar en televisión. Sé que la pantalla te hace popular y a la vez te quita reconocimiento, lo sé bien. Pero lo que sucede es que el reconocimiento me da igual. No necesito la aprobación de las elites intelectuales”, me dice. “Y no, no es resentimiento, si es eso lo que estás pensando”.

La fama televisiva (y también la popularidad en las redes) ha atraído, sin embargo, a la industria editorial. A veces con notables descubrimientos y, en otras ocasiones, como una forma de asegurarse un buen mercado gracias a los muchos seguidores de personajes populares. Hay una especie de batalla soterrada entre los que llegan a la literatura desde la fama y los que llegan a la fama desde la literatura. “Lo que me molesta es que no se respeten los gustos de la gente… Yo creo que no hay que despreciar lo que el pueblo lee, o las películas que una mayoría aplaude”, explica Del Val. “Fíjate, en otro tiempo los escritores iban mucho a la televisión. La fama televisiva, entonces, no estaba mal vista. Piensa en Cela, en Umbral… Me da pena que eso haya dejado de interesar. Ahora, hay cierto prestigio en no salir en televisión, yo diría, al menos en los programas de ‘prime time’”.

Pienso de inmediato en aquella fama extraordinaria de la que gozó Dickens, que fue recibido como un héroe en Estados Unidos y que, sin redes sociales ni televisión, alcanzó una popularidad que rozaba la adoración. ¿Cómo hubiera sido Dickens en el mundo de hoy? La cuestión de la fama y la presencia mediática sigue siendo un asunto complejo. “Yo no quiero cultivar ninguna pose como escritor, pero no me considero un intruso”, me dice Juan del Val. Quizás, eso sí, hoy la fama es un tren que hay que coger en marcha.