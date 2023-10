A Unión Europea aprobou o 22 de decembro de 2022, por mor da crise climática xerada pola dependencia do gas ruso nas presentes circunstancias de guerra na Ucrania, un Regulamento de vixencia provisional (30 decembro 2022 a 30 xuño 2024) declarando de interese superior os proxectos para produción de enerxía eléctrica dende fontes renovábeis e máis a súa conexión á rede de distribución. Esta norma europea mesmo permite excluir da avaliación ambiental específica á repotenciación de parques eólicos existentes se o incremento da potencia instalada non sobarda o 15%, as instalacións de hortos solares e máis de bombas de calor. Tamén para novos parques eólicos sempre que o proxecto se ubique nunha zona específica de enerxías renovábeis e esa zona fose previamente estudada a medio dunha avaliación ambiental estratéxica consonte co propio Dereito europeo.

O Goberno do Estado (na altura PSOE-Unidas Podemos) aprobou tan logo entrou en vigor este Regulamento europeo un Decreto-Lei que eximiu un grande número de proxectos eólicos de máis de 50 MW (os que son de competencia estatal) da avaliación ambiental previa. E agora a Xunta presentou o proxecto de lei galega que acompaña aos Orzamentos para o 2024, no que translada a flexibilización da normativa europea aos proxectos eólicos de menos de 50 Mw (os de competencia autonómica).

Cómpre salientar que tanto a normativa estatal como a futura normativa autonómica vulneran o marco lexislativo europeo, pois que no noso País non existe unha delimitación operante de zonas específicas para a produción de enerxías renovábeis nin moito menos se ten sometido previamente parte ningunha do territorio galego a un proceso de avaliación ambiental estratéxica consonte co Dereito europeo.

Velaí como tanto o Goberno do Estado-sustentado nas esquerdas españolas- como a Xunta de Galicia- sustentado polo PP- consideran na práctica todo o territorio galego como susceptíbel de implantación de novos parques eólicos, fixando ademáis un marco de prevalencia desta actividade fronte outras esenciais no noso medio rural (gandería ecolóxica ou extensiva, producióna groalimentaria nos sectores primario e industrial, turismo rural e ambiental...) que xeran máis valor engadido e emprego no territorio e fixan poboación no médio rural.

Porque o exemplo do concello de Muras é nidio. Entre 1998 e 2009 instaláronse 20 parques eólicos cunha potencia instalada de 264,4 MW que xeraron (segundo as diferenzas de produción inducidas polo recurso eólico) entre 35 e 70 M€/ano de facturación. No 2000 tiña 1151 habitantes. No 2010, logo de se instalar todos eses parques 767. No 2020 619. Con semellantes investimentos Muras perdeu en 20 anos… un 46,22% da súa poboación!!

U-la creación de emprego no rural da que falan UGT, CC.OO e a Asociación Eólica de Galicia? O que estas entidades, están a propugnar, canda os Gobernos do Estado e galego, é que toda Galicia sexa territorio de sacrifício eólico.