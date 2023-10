LA TUMBA de mis padres está en un lugar alejado de esta ciudad, en un lugar casi sin árboles. Un ciprés solitario se mece hoy con el viento que golpea esta llanura deshabitada, pespunteada por breves lomas sin otro rastro de vegetación, donde de adolescente mi padre perseguía liebres entre la nieve de todos los inviernos. Luego llegó para él la guerra y el frente del Ebro.

Pienso, frente a estas paredes encaladas, humildes y muy dignas, en la gran diferencia entre los cementerios urbanos, con sus largos pasillos arbolados, algunos de ellos cargados de historia y nombres principales en sus lápidas, y estos cementerios rurales, solitarios, huidizos, acostumbrados a la voz del viento, con la que establecen una conversación enigmática para los vivos. Para los pocos vivos que quedan en el entorno. Desde la ventana de casa, contemplan el lugar donde reposarán. El ciprés solitario, resistente, indomable, saluda a los últimos habitantes, a la población que se despide.

Noviembre fue siempre un mes funerario, pero nos ha salvado el calor de las castañas en aquellas manos de niño. Llevábamos aquel regalo de los dioses camino de la escuela rural, venciendo el hielo de la mañana, como quien lleva unas monedas para sobornar a los agentes de frontera. Era el pasaporte del tiempo miserable, con el tardofranquismo devorándonos el corazón, pero poco o nada sabíamos de la verdadera pobreza, la que habían sufrido nuestros padres. Nos parecía que el mundo empezaba cada día. Queríamos desconocer el miedo, obviar la tristeza de los atardeceres, fingir una extraña alegría.

Soy afortunado, como tantos en estas fechas, contemplando estas tumbas regadas de flores amarillas, pétalos de crisantemos como los que mi madre cultivaba en el jardín, que vendía a los parroquianos para mejorar un poco la exigua recaudación del mes. Imaginando, sin duda, que un día servirían para adornar la tierra que ahora forma un montoncito delicado sobre su cuerpo ya, quizás, completamente desaparecido, transformado en parte del paisaje.

Esta muerte íntima y cercana, no lejos de donde tantos perdieron la vida al amanecer por la siembra del odio, me reconforta de algún modo: hay cierto alivio en ver a tus progenitores bajo la sombra de un único ciprés, en un recinto de paredes encaladas, como eran también las paredes de los patios de la infancia. Hay cierto alivio en este silencio, en este lugar desprovisto de todo mal. Pero el acto íntimo de llegar aquí, cada primero de noviembre, me lleva de inmediato a los muertos que se acumulan en los telediarios, a esa muerte política que inventa la rara épica, el dudoso heroísmo, el sacrificio nunca suficientemente explicado. Todo lo que escucho, sin que los muertos respondan, es que “vivimos momentos decisivos en la historia del mundo”.

Noviembre crece con sus nubes de telas negras, rasgándose en el horizonte. Llueve con fuerza sobre esta tierra de arcilla roja. Como en otros noviembres, acerco la cancilla herrumbrosa, intento cerrar el candado, casi inservible. Pronto la nieve caerá sobre los muertos, o mejor, sobre los vivos y los muertos, como decía Gabriel Conroy en ‘Dublineses’. La muerte íntima se cruza en este cielo plomizo con toda esa muerte que se acumula en los noticiarios, con los niños y los jóvenes muertos, con el espanto inexplicable.

Nuestro pequeño acto personal, esta lluvia amarilla de crisantemos que cae ahora sobre las tumbas, este silencio que nos salva, se cruza con el trueno de la Historia, con el fracaso de la especie, incapaz de detener tantas formas de barbarie. Uno agradece este silencio del camposanto, y esta lluvia sobre la tierra roja donde apenas crecerán algunos arbustos, pero pronto todo el mal y todo el odio se amasarán en los informativos de la noche, los cayucos de colores pasarán desafiando el abrazo de la muerte, bogando sobre el cementerio marino, y allá lejos, o no tanto, contemplaremos esa otra muerte que también es la nuestra, esa muerte que parece una masa indescifrable, pero que es personal e intransferible, nombre a nombre, como todas la muertes.