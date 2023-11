ESTÁN CAMBIANDO tanto las cosas que, en cualquier momento, sustituirán al maestro por un robot con los últimos avances de la inteligencia artificial y nos mandarán para casa. Mientras eso no sucede, conviene que los que nos dedicamos al oficio de enseñar revisemos los principios pedagógicos que nos inspiran a hacer cada día mejor nuestro trabajo. Así lo intento desde que di mis primeras clases a finales de los años 80, y, aunque he ido cambiando, han permanecido a mi lado unos cuantos principios.

La entrega es el primero de todos, sin escatimar el tiempo y el buen humor, cuando uno enseña. Utilizar todos los medios a nuestro alcance para que quien nos escucha pueda comprender lo que decimos. El lenguaje verbal, tan rico si es bien utilizado, debe ser completado por el lenguaje no verbal y todos los soportes técnicos que nos permitan llegar al alumnado.

Expresarnos oralmente con rigurosidad y brillantez no está reñido con la amenidad necesaria para no perder la atención de nuestro auditorio. A veces hay que introducir alguna anécdota simpática o alguna historia curiosa que nos devuelva a los que han perdido el hilo de la clase.

No dejar de formarse, en el caso de la enseñanza universitaria, de investigar, para que los conocimientos que transmitimos no estén recesos. Leer y aprender siempre para no caer en una enseñanza repetitiva y mecánica.

En una época sobresaturada de información, no importa solo transmitir conocimientos sino enseñar el mejor camino para llegar a ellos. Sin regatear el tiempo que dedicamos a enseñar ni el espacio: el aula, la tutoría presencial, el correo electrónico. Educar es una tarea permanente.

Dice el refranero que “nadie nace enseñado si no es a llorar”, por eso debemos enseñar paciente y amorosamente, recordando cómo fueron nuestros primeros pasos y sobre todo que, también nosotros, desconocemos bastante más de lo que sabemos. No recuerdo una sola clase que no me haya devuelto la alegría de vivir, por muy triste que estuviese antes de entrar en el aula. La poeta chilena Gabriela Mistral escribió: “El buen sembrador siembra cantando”. Ese es el secreto.