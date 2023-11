TAMBIÉN es normal que algo como el pacto de investidura sólo aparezca, como el truco del mago, en el minuto final. Hay algo de sentido de espectáculo en todo esto, aunque sea negado, porque a pesar del silencio, de las negociaciones en la intimidad, de la foto de salón de Bruselas, las partes quieren dejarse ver, necesitan subrayar sus esfuerzos y mostrar, ya puestos, esas heridas que deja el combate dialéctico, mientras se escucha la tormenta.

Al ver esa fotografía de Bruselas que glosábamos el domingo aquí, la fotografía de Puigdemont y Cerdán, y sus acompañantes, tuve la misma sensación que cuando contemplaba aquellas fotos enviadas por el Perseverance desde Marte. Pienso que es una foto que viene de lejos, de otro planeta, construida en realidad con microfotos, como quien compone un puzle durante años. Ahora somos nosotros quienes tenemos que interpretarla en la distancia. ¿Qué se ve de verdad allí? ¿Es el testimonio de un encuentro interplanetario? ¿Es Cerdán, el astronauta enviado por Sánchez para devolver a los viajeros huidos, para retornarlos a la atmósfera, quien nos envía la señal de que no hay novedad en la cápsula, que se inicia el despegue?

También fabulo con que esa foto sucedió hace mucho tiempo. Su color pastel le da un cierto aire vintage, como de Star Trek. Puede que allá arriba se haya logrado ya el acuerdo de la amnistía, pero las noticias tardan en llegar a la Estación Moncloa, como cuando explota una estrella. Es lo que tiene trabajar con distancias en años luz. Sánchez espera el final de la misión en la sala de mandos, pero también el final del espectáculo, mientras Puigdemont se afana en colocar en la nave de regreso a “todos los soldados”, como él mismo dijo, sin que ninguno quede atrapado en la órbita de la indiferencia y el olvido.

Mientras se escruta el cielo, esperando el aterrizaje, Feijóo clama desde varias plazas contra lo que considera una operación fake. No sólo descree del astronauta devuelto y amnistiado, cuyo paracaídas puede abrirse en cualquier momento sobre los lomos del Ampurdán, no sólo augura que no habrá calma, aunque haya perdón, porque una vez en tierra volverá al monte en cuanto se adapte al paisaje, sino que considera que a Sánchez se le ve demasiado el truco debajo de la manga ancha. No hay motivo para el aplauso, no hay héroes ni milagros: todo suena a montaje de estudio, parece decir Feijóo, como siempre han dicho los negacionistas del primer viaje a la Luna.

No parece que la fricción atmosférica vaya a abortar el regreso, ni las numerosas turbulencias del viaje. Sánchez prepara la nave como quien prepara un Peugeot a prueba de carreteras secundarias. Esperando que no sea excesivo el desgaste de materiales, aunque las encuestas anuncian que desgaste, sin duda, hay. En realidad, todos están ya en clave de futuro. Es la pista de que la amnistía fraguó en el espacio interestelar, que esa foto ha viajado hasta nosotros para mostrarnos algo que, en verdad, ya sucedió.

Feijóo también piensa en el mañana, tras la legislatura de izquierdas que juzga inevitable. Las masas que ahora arenga son las masas que votarán mañana. Sólo cabe que el astronauta Puigdemont no se adapte a la nueva atmósfera, que no le guste el aire judicial o institucional que respire, sólo cabe que el retorno sea lo suficientemente tortuoso como para martillear durante cuatro años la supervivencia sanchiana. Y que la legislatura, que algunos ven prendida con las pinzas de la oportunidad, se quiebre ante las primeras dificultades. Es la esperanza de Feijóo, que ha de presentar ante los suyos unos resultados que avalen su presencia en el puente de mando de Génova. Pero Sánchez cree que, concluida la misión espacial, el ruido de la audiencia se moderará, también el ruido de los escépticos cercanos, y ese es el momento para el truco de magia, cuando el público mira la mano equivocada.