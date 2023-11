Tres eran tres, como veremos. Y falta uno: fraile lego, patrono de barberos y peluqueros y, en el Perú, de la justicia social, igualdad de oportunidades y derechos humanos. No por ir sin mitra ni báculo es menos “Fray Escoba”. Tan bien ilustrado por Mingote en un libro y en el cine por Torrado, fue marginado desde la cuna: Martín de Porres, primer mulato de América canonizado.

Los “Martiños” de Galia, Braga y Santiago forman un triunvirato, aun estando cada uno en una esquina del mapa. Martín de Tours, soldado que dividió su capa (“capilla”) con el necesitado, tuvo culto ya en vida. Martín de Dumio, arzobispo misionero que convirtió a los arrianos, arrasó con sus escritos frente al enemigo. ¿Y Martín Pinario? No aparece en el santoral cristiano y, sin embargo, con él me quedo. Lo tengo casi a mi lado y es a quien puedo celebrar próximamente con más motivo.

Para el 11 de noviembre, en esperado veranillo de invierno, el segundo monasterio más grande de España, el Pinario, ha preparado un gran programa. El de mayor novedad será un concierto con repertorio de otro monje benedictino gallego: Fray Rosendo Salvado.

Denostado por atribuírsele haber iniciado o contribuido a extenderse la plaga de eucaliptos en Galicia, fue un incansable viajero, gran erudito, compositor de piezas para teclado. Sin ser en absoluto fortuito, fue misionero en Australia y fiero defensor de la dignidad de los aborígenes, indígenas o nativos australianos, poseedores de esa tierra en la que fue abad, con los que estar vivir y ser enterrado.

Salvado, oriundo de Tui que se formó en el seminario de Santiago, ciudad que le dedicó una calle y del que, si preguntamos apenas nadie nada sabe, fue un adelantado a su tiempo. Ensalzó a sus “salvajes”, término no peyorativo, sino al contrario: “a pesar de la falta de registros y de testigos, y a pesar de no tener medio alguno de fijar sus pensamientos con signos convencionales o grabándolos sobre madera u otras materias … los indígenas en pocas palabras, dichas como sentencias, comunican sus ideas con tanta energía y dulzura, como nosotros en las abundantes riquezas de nuestros idiomas”. Queda claro que, para él ninguno era un esclavo, si no un hermano, ni más feo ni más bravo.

Vivió entre plagas y enfermedades infecciosas, haciendo malabares para dar a conocer el ecuánime temple, sabio conocimiento y buen talante de su grey: “el salvaje siempre canta; canta si está tranquilo y alegre; canta si está de mal humor, canta hambriento o sediento, canta cuando está saciado; en una palabra; canta siempre que se halla sentado en su hogar”.

Homenaje, pues, al tudense que visible presencia tiene en el suelo de Compostela. Y al húngaro-galo representado a caballo en lo alto de la fachada, en el altar mayor, en el coro y en el oratorio de Felipe Neri de tan colosal cenobio.

Otro Rosendo, el de Celanova, igualmente obispo de Dumio, hábil político y gran santo, desde la entrada invita a la velada…