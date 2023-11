El 10 de noviembre de 1823 nació Tomás María Mosquera en el orensano municipio de Cea. Murió en Madrid en 1890. En esta semana, pues, se conmemoran los doscientos años de su nacimiento. En su día la Universidad Compostelana le dedicó un vítor que, en tiempos de Alfredo Brañas, por 1889, se disponía en un extremo del lado norte del claustro de su edificio central, allí en donde, por entonces, se impartían los estudios de Derecho y hoy, los de Geografía e Historia. Con el traslado de la Facultad, que cursa tales estudios, a un nuevo edificio, aquel glorioso recuerdo se llevó a esas nuevas instalaciones ubicándose, actualmente, en un rellano de sus escaleras.

El vítor en cuestión que, como otros, tiene como particular protagonista al escudo de la universidad compostelana, reconoce que se licenció en Derecho en Santiago. En este sentido cabe decir que hay quien vincula sus estudios en la materia con Salamanca. En todo caso aquí, en Galicia, se le valora, en lo universitario, como uno de los nuestros. No es el caso éste de evocar lo que fue una brillante carrera como jurista y político. Mas bien cabe reseñar como aquel personaje, que forma parte del partido liberal, era altamente estimado al final de su vida por nobles razones. El texto del vítor concluye diciendo que fue “senador del Reino”; es en 1881 cuando adquiere tal condición. El hecho de que en 1883 fuese designado senador vitalicio y vicepresidente del Senado, y que tal circunstancia no figure acreditada en el mismo, lleva a concluir que ha de ser en 1881 cuando se encarga, año en el que se celebran Elecciones Generales en España, que llevan a la presidencia del Gobierno a Mateo-Sagasta con quien Tomás María Mosquera guardaba una buena relación desde tiempo atrás.

Couceiro Freijomil, en 1952, decía de Mosquera que “defendió siempre los ideales democráticos”. Y es por ello por lo que ahora lo debemos de recordar especialmente. Fue él, como Diputado en la Cortes, siendo Ministro de Ultramar, quien defendió, en 1872, la abolición de la esclavitud en las posesiones españolas, concretamente en Puerto Rico y en Cuba. Será en 1873 cuando la abolición de unos treinta mil esclavos se hará efectiva, por Ley, en Puerto Rico; es verdad que hubo, previamente, todo un movimiento, en aquella isla, que lo solicitaba pero también es cierto que fue aquella voz gallega la que o propuso en el Congreso.

Doscientos años han pasado. Y Tomás María Mosquera merece no caer en el olvido. Cada vítor de nuestra Universidad conlleva una historia y un reconocimiento, realizado en su día y, en tantos casos, como éste –cuando se cumple una data tan relevante y se trata de una personalidad egregia– su valor ha de ser rememorado, para ejemplo de todos y camino a seguir.