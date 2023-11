A ver si me aclaro. Si ustedes son tan amables, díganme si me equivoco al recordar que el actual equipo de gobierno municipal acordó en su día no acudir a un acto celebrado en la Catedral de Compostela alrededor de la figura simbólica del Apóstol Santiago, patrono de la ciudad, alegando que se trataba de un acto religioso y que ellos, en su derecho, por no ser creyentes, no asistirían.

¿Es un acto exclusivamente religioso uno que va cargado de institucionalidad y, por ello, con la presencia de un gran número de autoridades, por cuya creencia nadie les ha preguntado, aunque que yo me inclino a pensar que católicos todos no son? Si ese acto, además, tiene un marcado contenido protocolario, ¿no está en la obligación de concurrir a él quien ostenta la representación protocolaria por excelencia de la ciudad? Ahora bien, no juzguen ustedes con excesiva rapidez al equipo de gobierno municipal de nuestra ciudad porque, puede que acogidos al arrepentimiento, ahora han decidido que a la apertura del nacimiento navideño que se coloca cada año en la ciudad, sí que asistirán, y tomen ya justificación: ¡porque se trata de un acto con larga tradición popular! A ver si nos aclaramos. Aquel otro acto, que también se celebra en Compostela desde hace ya más de los que solo algunos pueden recontar, ¿no está incluido entre los de larga tradición popular? Antes estaba. Ahora, ¿quién lo excluyó? Pensar que todo acto que se celebre dentro de un centro religioso también lo sea es una equivocación. ¿Acaso esos munícipes que se han mostrado tan suspicaces, no han asistido nunca a una boda entre católicos, o al funeral de alguien que también lo era, sin necesidad de abrazar su credo? Estoy seguro de que, en ese trance, nadie les pidió tal cosa, aunque tuviesen trato con el cura. Ya de puestos, ¿por qué no piden que se cambien los escudos de Compostela y de Galicia por contener evidentes muestras de la tradición cristiana de estas tierras? ¿O por qué no impiden que las procesiones de Semana Santa ocupen las calles, que son públicas, no solo de los católicos? ¿Piden permiso, como para las manifestaciones? ¿Se les disculpa por tratarse de una tradición popular? Vamos, que cuando alguien desempeña un cargo institucional su creencia es suya y se le debe respetar, pero no es el emblema de su representatividad. No debe haber confusiones. Una es para adentro y la otra para afuera. Cuando en este país se confundieron creencia y representatividad, las cosas iban muy mal.