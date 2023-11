Foi durante o goberno municipal, breve, do sr. Conde Roa. Tamén era o mes de novembro e vinme na obriga de acudir a unha cita no servizo municipal de recadación para demostrar, cos recibos na man, que a citación recebida para abonar os 5 últimos anos de IBI, non me correspondía. Tanto a citación como o dispositivo montado para atender os miles de santiagueses convocados aparentaba un pouco raro ou excepcional. Como, no meu caso, á parte de ter os recibos dese tipo domiciliados, tamén conservaba o comprobante físico, non houbo máis que dicer, financeiramente falando. Si, noutro sentido. Perguntei á funcionaria que atendía de que departamento municipal emanara tal orde, pois non entendía esa convocatoria masiva. Sen resposta. Tamén interpelei á citada funcionaria se non consideraran outro mecanismo de comprobar o cumprimento das débedas dos viciños. Nada. E, finalmente –xa moi rebuscado pola miña parte–, quen me ía abonar a comida que lle prometín a un compañeiro por me substituír na clase que tiña naquela hora da cita. Daquela, xa chamou a súa xefa para que lle viñese quitar de diante a señora pesada. Hoxe sigo sen entender aquel episodio da administración municipal compostelá. E as explicacións que se me ocorren son tan elaboradas financeiramente que non lles concedo creto, dado o nível que se demostrou tiña o servizo. Antonte, foinos comunicado o feliz suceso de devolución dunha taxa abonada en setembro de 2021 para un acontecemento que non se celebrou e foi anulado no seu momento. 25 meses despois de entregar unha cantidade –dá igual, grande ou pequena– os /as responsábeis das arcas municipais están en condicións de devolver un pagamento, con dereito á devolución. Non hai nada dun procedemento que eu poida imaxinar na administración pública de nengún sitio que precise 25 meses para reverter un ingreso.

Que lle pasa á administración municipal compostelá? De que depende que funcione ao xeito? Dun cambio da lei de rexime local? Da falta de persoal cualificado e disposto? De posta ao día dunha maquinaria do XIX? Como se explica que funcione pior hoxe que antes da dixitalización? É tan elefantiásica que non dá andado? Ou ben é tan reducida que non chega a nada? Cal é o problema? Sinto moito non dispor de información dabonda para facer un diagnóstico. O que si sei con toda seguridade é que é penoso contemplar como O PP e o PSOE, que gobernaron sempre desde a democracia en Compostela, non están en condicións de lexitimidade democrática para facer oposición de catro patacos á recente corporación de BNG e máis Compostela Aberta. Non é que teña sensación de que a lexitimidade democrática se acaba no momento en que contemos o tempo: de 1979 a 2023, 32 anos gobernou o PSOE, 4 o PP, 8 UCD, 1 AP e 4 Compostela Aberta. É que o nível de observación, crítica e oposición tamén é unha maneira de facer política municipal, desde a demostración de que hai capacidade administrativa, política e de servizo ao interese cidadán. Non son tertulianos/as na televisión de masas que vive do espectáculo, de calquer tipo, mesmo das follas nos esgotos. É unha ‘performance’ penosa.