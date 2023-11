SÁNCHEZ habla en pulcra distancia de mítines y reuniones, apenas fotografiado en el proceso del pacto de investidura, o de legislatura, o lo que quiera que sea. No muy presente, al menos, en los contactos catalanes. Pide calma y relax, o sea, desde los atribulados atriles, recomienda a la derecha que no se sume a las algaradas. Pero en la calma es muy difícil lograr réditos en la España actual, tan enconada, tan dirigida a la polarización cómo única fuente de la sociología urgente. Se admite que lo de Sánchez haya soliviantado a muchos, que se le acuse de apurar el acuerdo con los puigdemones hasta el fondo del cáliz, del que algunos quisieran apartarse: evitar que sus labios rocen la copa que creen envenenada.

Sánchez apela a un futuro imaginado sin nubes ni tormentas. Puerilidad, dirán algunos, disimulo, o bien terca esperanza. El futuro en el que Cataluña comprenda que no ha lugar volver a las andadas, y que comprenda también que fue brutal el esfuerzo del perdón, que incendió calles y atriles, pero que, a partir de ahora, cumplida la tarea erizada de peligros, quizás bordeando numerosos abismos, llevado en un rito inédito el cáliz hasta los posos más amargos, conviene regresar a la política, bajar todos los suflés y respirar.

Sánchez contempla la negociación como quien atraviesa un túnel a tientas, plagado de sombras, aunque inevitable, si es que quería llegar al otro lado. Los riesgos del viaje eran infinitos, pero quizás alberga la esperanza de esa luz que suele haber la final de todos los túneles: sin embargo, es muy posible que lo que espere a continuación sea mucho más difícil de superar que el propio pacto con Junts. La orografía de la legislatura se espesa, incluso tirado el carruaje por esos 179 votos finalmente reunidos, el máximo posible dadas las circunstancias. Ni con semejante tracción se augura un viaje confortable entre masas rocosas y abismos insondables.

No deja de ser preocupante que la grave discrepancia nacional se dibuje de nuevo por los extremos. Como ya han dicho otros, las derechas extremas y el independentismo se retroalimentan, la dificultad de unos es la oportunidad para los otros, mientras los antiguos habitantes del bipartidismo se ven obligados a reorientarse en una u otra dirección, para lograr mayorías, lo que conduce a las cercanías de un bloqueo, superado quizás, ahora, temporalmente, pero quién sabe en el futuro inmediato.

Feijóo mismo, en medio de la coyuntura embravecida, sabe que crece en votos, y así lo dice el último CIS, de tal forma que el pacto de Sánchez paradójicamente proyecta su figura, pero sin desvincularlo definitivamente de Vox, que, en la productiva línea de la polarización social, ha capitalizado la respuesta más apocalíptica. El Feijóo con posibilidades será aquel que no se deje atrapar por las interpretaciones populistas, simples y maniqueas. Nunca como ahora la democracia ha de triunfar a través de la complejidad, de su carácter proteico, y no mediante la lucha descarnada de los liderazgos.

Es verdad que Sánchez no podía ganar la presidencia del país sin toda esta batalla en lo más vertiginoso de los acantilados de la política nacional. Se ha aventurado, y la opinión casi generalizada es que el desgaste es inmenso, y aún se teme que el viaje no haya hecho más que empezar. Aparte de ganar el gobierno, que no habrá sido cuestión baladí, Sánchez pensará que de esta catarsis bien podría brotar una cosecha de normalidad.

Será un sueño de Sánchez, pero… ¿qué sucedería si la cosa funciona? No alcanzo a ver mayor desiderátum. Y aunque Page llamó a pasar página, todo quedó en un ejercicio retórico, o en las palabras que suenan al fondo del escenario, viajando en ese otro túnel hacía el 78, las de Felipe, sobre todo. Pasará algún tiempo antes de que se vea el resultado de esta arriesgada operación. ¿Profundizaremos en una fractura nacional, como alertan algunos, o, el tiempo mostrará que la historia ya es otra, que hay un camino de modernidad compartida que debe ser el elegido por la política inteligente?