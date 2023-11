Con ochenta y nueve años le abandonó la vida. Nos enteramos de su fallecimiento a través de un comunicado de la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales CCA Compostela Monumental en el que se manifestaba el respeto y el cariño que se le debía, tanto a él como a su familia. Desde la esquela correspondiente supe que estaba viudo y que llegó a gozar del nacimiento de dos bisnietos. Debo decir que tan solo lo conocía de vista pero siempre tuve de él un afectuoso criterio. La última vez que nos cruzamos, concretamente en la rúa de A Calderería, me pareció entristecido, con la mirada un tanto perdida, pero con el andar apuesto de siempre. Sabía de sus quehaceres de carácter empresarial en la Compostela de intramuros, en la que vivía y de la que, en cierto modo, formaba parte de su día a día.

Tengo de él, en el recuerdo, dos momentos que, en un momento como éste, cabe evocar. Fue una noche de las fiestas del Apóstol, hace bastantes años, en la plaza de la Quintana. Sobre un escenario, sin ningún tipo de cubierta, cantaba María Dolores Pradera acompañada por los Gemelos, con esas dos guitarras que tantas veces fueron su complemento perfecto; el hecho de que, en su repertorio, hubiese una parte concebida como un homenaje a Chabuca Granda nos lleva a suponer que estamos a principios de los noventa del pasado siglo. El concierto discurría por su parte última y una leve llovizna parecía ser el inoportuno punto final. Pues bien, en aquel momento, Marcelino Sanín subió lentamente al escenario, con un paraguas de generosas dimensiones, se puso al lado de la cantante que le sonrío agradecida y siguió actuando entre los aplausos de los que allí estábamos y unos Gemelos preocupados, habida cuenta de los problemas que podían derivarse del uso, en esas condiciones, de sus respectivas guitarras.

Pasaron los años y muchas veces lo recordaba, al pasar por la Quintana, en donde él tenía parte de su actividad comercial, bajo los soportales de las casas de la Conga. Me resultaba maravilloso escuchar, tantas y tantas mañanas, al pasar por esa plaza, hacia la Vía Sacra, como la música de Milladoiro -concretamente el movimiento denominado “O Noso Tempo”, de su CD Galicia no tempo- lo inundaba todo, en esos meses invernales en los que la ciudad vivía soledades que hoy son, tan solo, un añejo recuerdo. Aquello tenía algo de mágico y uno sabía que era el buen gusto de Marcelino Sanín quien le ponía ese punto de optimismo, en clave galaica, a un momento tan singular, que me parecía inolvidable.

Hoy, mientras escribo, escucho primero a María Dolores Pradera y, después, a Milladoiro. Lo hago recordando a Marcelino Sanín, echando de menos el volver a verlo, con su andar sosegado, su ser señorial, por las calles y plazas de la Compostela de siempre.