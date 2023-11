Un año sin respiro ni veranillo. Nadie lo presagiaba, pero la vida guarda otras dádivas inesperadas. Caigo en la cuenta, tras indagar, que el viejo piano de mi facultad, desamparado y desafinado, tiene un valor que nadie le ha dado. Es un Köhler adquirido en 1955 por el catedrático de Hª del Arte J. M. Azcárate, al hacerse cargo de la Cátedra de Cultura Musical, creada por OM del 5-12-53.

Se estipulaba que dicha Cátedra debía estar representada y gestionada entonces por el Rector (L. Legaz Lacambra), el Decano (A. Moralejo), los Vocales de las Cátedras de Hª del Arte (J. M. Azcárate), Literatura (E. Moreno Báez) y el director de dicha Cátedra Musical (R. Otero Pedrayo). El secretario sería el delegado del SEU (A. Eiras Roel). Bien avalada nacía cátedra tan deseada. Y bien dotada: en 1958 se le destinó una partida de 15.000 pts, el doble que a las de Geografía, Prehistoria y Paleografía y Diplomática, ya consolidadas.

Piano modesto, para andar por casa. Poco necesitaba un eventual profesorado y un alumnado poco avezado, que se sepa, en el teclado. En medio del sarampión del rock and roll de Elvis Presley y los Rolling Stones, del furor por Celia Gámez y Lola Flores y de los inicios de “Música en Compostela”, que impulsaba el estudio de la música española ‘clásica’, la universidad llevada por este variopinto ambiente melómano, rompió una lanza y comenzó esa nueva andanza. Sorpresa fue entonces que la propuesta de nombrar “Honoris Causa” a Andrés Segovia, fundador y profesor de esos cursos, fuese rechazada en primera instancia por un literato (Moreno Báez) y un paleógrafo (Alonso del Real). ¿Razones? Ni título de historiador ni musicólogo le avalaban. Se debatió y en marzo del ’67 ganó la batalla.

En ese año en la Complutense, Azcárate era decano. De su paso por Santiago diría en 1991 que tuvo que ‘empezar de nada’ y que las normas que aquí siguió serían las que siempre mantendría: “Las directrices iniciadas en la Universidad de Santiago, son las que a lo largo de mi vida universitaria he ido siguiendo tanto en la Universidad de Valladolid, como en la Madrid, en la que, no obstante, he de reconocer que por la evolución de los tiempos se ha perdido un poco esta facilidad en la convivencia y el aspecto humano de la enseñanza”. ¡Escuela señera la de Compostela!

La incipiente labor docente musical recayó primero en Moreno Báez, catedrático numerario desde 1954. Avisó que tras un año daría esta encomienda por finalizada. Le sucedió Fernández de Viana, profesor adjunto que impartió lo que la junta de profesores le encargó. Tres pioneros que entre 1953-73 prepararon el terrero (¿o lo enfandangaron?) para un insospechado cambio musical en la vida universitaria de Santiago. Y en la facultad: ¡solo un piano y, al parecer, buena voluntad!

Así se avanza en todo. Disponibilidad, mirada al pasado, sensibilidad y empatía con el ambiente que nos rodea. Las sorpresas -buenas y malas- aparecen sin esperar y deberían hacernos reflexionar.