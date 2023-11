Vale. Esperé hasta que acabase el complejo proceso de negociación suscitado por la búsqueda de apoyos a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. También esperé a que se pudiese conocer el texto de la ley de amnistía que tenía que completar los contenidos de esa tal negociación. Pues, vale, ya está: la investidura parece estar definitivamente encarrilada y la ley de la amnistía parece estar redactada con todas las prudencias necesarias para que prospere sin travas ni constitucionales ni judiciales. El país debería poder seguir adelante.

Pero no estoy seguro de ello. En primer y principal lugar, porque la radicalización de las discrepancias -si es que es solo eso- ha llegado a tal extremo que mucho me temo que ya es una dinámica sin retorno. Piénsenlo conmigo: una vez investido Pedro Sánchez, con la total legitimidad que otorga el Parlamento en democracia, y una vez aprobada la mentada ley de amnistía por las dos Cámaras, lo que parece más que plausible a pesar de incordio reglamentario promovido por el Partido Popular, y por fin, amparada en el debido pronunciamiento del Tribunal Constitucional, puesto que se acudirá a él, díganme: ¿las cosas de la política volverán a la sendas del respeto mutuo, del apaciguamiento de la radicalidad extrema y, por fin, de una soportable coexistencia de opiniones diversas, como también exige el orden democrático?

Yo, que quieren que les diga, por lo menos en un plazo corto, lo veo difícil. Lamento mucho decirlo, pero no lo veo fácil. Primero porque recuperar la serenidad después de haber hecho esfuerzos extraordinarios por quebrarla, requiere la adopción de actitudes que no sé yo si estarán en condiciones de adoptarlas mañana los que estaban hoy subidos al púlpito de los gritos. Vaciar la cabeza de todo eso les va a costar más que el mero deseo.

No quiero dejarme llevar ni por excesivos temores ni por indebidos pesimismos, pero me temo que la vida política española, después de tanta agitación, queda deteriorada para mucho tiempo. Veremos si me equivoco en las futuras sesiones de las Cortes Generales, sin contar las de la investidura, sino las del desarrollo más propio de la legislatura. ¿Serán soportales? ¡Ojalá! Si solo van a ser el traslado a los salones del parlamento de los gritos callejeros, sin matices, no lo serán, no. Y eso es lo peor que puede pasar.

Ya ven que no soy capaz de disimular mi pesimismo. No sé como se va a poder levantar tanto como se ha tirado.