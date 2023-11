MUCHOS creyeron que Sánchez venía dispuesto a una buena ingesta de sapos en el Parlamento, un aperitivo de sapos, hinchados y tal, con verrugosa piel, pero dio la impresión de que venía desayunado de casa y sólo bebió agua sin mirar el vaso, cuando aquello era, sin duda, toda una liturgia.

El cáliz que se apuraba hasta las heces era más bien invisible, sólo se manifestaba en la incomodidad de los que no comulgaban con el ‘sanchismo’ y sus formas, y sus rituales, los descreídos de esa religión, en la derecha y más allá. Sánchez fue el más creyente de todos, invistiéndose en el ara de los milagros, allá arriba, bajo la mirada beatífica, porque lo era, de la sacerdotisa Armengol, dicho sea sin faltar ni un ápice, que tuvo incluso el regusto parlamentario de decir algo así como “ya nos vamos dentro de nada”, no para engullir el pincho de sapos, sino para un tentempié, quizás, en los aledaños del Congreso, tras la refriega. No hay lugar más proclive a los consensos que los aledaños, y eso es lo que hay que recuperar. La paz de los aperitivos.

La investidura salió según las matemáticas, que es lo que Sánchez decía. Son los números, y ahí acaba el cuento. Pero esos números, tan escuetos, tan explícitos, tan innegables, tan de pantalla luminosa, tan de infografía de los digitales, traían un envoltorio de gresca callejera, de protestas en la sede de Ferraz, de gritos de todo jaez, incluyendo algunos poco edificantes, un perfume de nostalgias y de tremolantes banderas inyectando el cuerpo de la noche. Pero luego estaba también, sí, la batalla que esperaba agazapada en los escaños, donde el clásico diría que la tensión se cortaba con un cuchillo, una tensión gelatinosa, vale, esa tensión de ‘I would prefer not to’, preferiría no hacerlo, pero es lo que hay, cofrades, no nos pongamos estupendos.

La necesidad y la virtud se encontraron en lo alto de la cúpula, como ángeles extraviados que se apañan para ejecutar con maestría el guión del misterio, y en el libro del ritual la palabra amnistía cedió su quemante aura milagrera, ese brillo de kriptonita, a los futuribles de la legislatura, que Sánchez explicó en el contexto internacional, con una Europa necesitada de luchadores contra un populismo trumpista que trepa por las paredes de la democracia al menor descuido y lo invade todo, y que Patxi López, en un discurso apasionado y convencido, gustándose, que se dice, convirtió en la lista de los deseos, en la letanía de las esperanzas, en el salmo de lo que ha de ser la verdadera igualdad, otra de las palabras más manoseadas en los últimos tiempos.

Es posible que esa palabra, ‘amnistía’, presente en el libro de la liturgia, regrese en el futuro si las cosas se tuercen, o Feijóo la muestre, más que como ‘kriptonita’ sanchista, como una reliquia con poderes (“ya os lo dije”, dirá entonces), pero Sánchez se la arrancó a medio discurso, como quien se extrae una espina, como quien decide enseñar al fin lo que quizás hiere y al tiempo resulta necesario para los fines inmediatos: caminar, o sea, llegar a la meta.

Terminada la liturgia, aguantadas las embestidas de la investidura, Sánchez se mostró sonriente y consagrado, besado por todos, como quien sale de una boda, más que de un entierro. Feijóo conversó con Cuca casi todo el rato en una pose resignada y casi doméstica, como si su otra mano derecha le ofreciese golosas glosas para ir pasando el trago, pero en todo el ritual no mostró Feijóo un rictus amargo, sino, al contrario, cierta sonrisa tímida, como quien sabía bien que allí ya hacía tiempo que estaba la suerte echada. Abascal, en cambio, no perdió la oportunidad de la dureza, se fue, y volvió, fuese y no hubo nada, que dice el clásico, viajando entre la calle y el escaño, como los últimos días, como corolario a su representación apocalíptica de España.

En la zona mixta, Sánchez podría haber dicho: “yo voy partido a partido”. Y Feijóo, supongo, utilizaría la otra frase de moda en el fútbol: “ojo, que esto es muy largo”. Así podría resumirse el encuentro. O el encontronazo.