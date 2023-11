Xa hai Goberno do Estado operante, mais seica a crise política española chegou para ficar. Os feitos das últimas semanas certificaron a orientación definitiva da lexislatura e, quizais para varios anos, cara o entendemento entre as esquerdas españolas (PSOE e a heteróxenea coalición de Sumar) cos soberanismos galego, catalán e vasco. A polarización entre as distintas forzas unionistas é absoluta, divididos entre dous bloques que semellan non ser conciliábeis por moito tempo. Na dereita española Vox e as súas derivadas extremistas sobrancean na dinâmica de rúa e rebumbio e lle sinalan a axenda ao PP. Xa que logo o PSOE non poderá botar mán desa xeometría variábel de acordos co PP que adoitaba usar nos primeiros cinco anos e medio de gobernos de Sánchez. A remuda estrutural do Estado, dende logo en termos territoriais, mais seica tamén en termos de distribución de poder, semella ter unha oportunidade real.

Mais cómpre recoñecer que o PP e Vox teñen compaña abonda nesta andaina de ríspida e deslexitimante oposición. Canda eles están millóns de cidadáns, sobre todo en Madrid, as Castelas e capitais andaluzas e moi boa parte dos mandos militares e forzas estatais de seguranza e dos corpos de altos funcionários do Estado, canda un sector moi importante da Alta Maxistratura nos postos que elixe o caducado CXPX, nomeadamente nos Tribunais Supremo e de Contas e na chamada “Audiencia Nacional”. Pedro Sánchez vai ter que navegar con treboada e mesmo non é desbotábel un incremento da violencia política. Porén, esta grave crise política do Estado pode constituir unha oportunidade para Galicia. Para facermos política galega útil afastada da polarización de Madrid, orientada ao benestar, ao desenvolvemento sustentábel e ao incremento do autogoberno. Malia ter mercado tantas veces o PSOE da dereita española a súa concepción centralista e unitarista do Estado hoxe esa entente non é posíbel. Velaí, entre outras resultas, a aposta de Sánchez por Gómez Besteiro como candidato á Xunta. É un camiño estreito e cheo de voltas, mais é certo que constitúe unha oportunidade para o soberanismo galego. Rueda venderá nas nacionais galegas de 2024 continuismo e cansazo na xestión, dependentismo nos obxectivos e asociación indisolúbel coa polarización madrileña. Na mán do BNG, coa axuda do PSOE, estará, pola contra, ofrecerlle á cidadania desenvolvemento sostíbel e calidade de vida, canda un ampliado Poder galego dende o autoaprezo. Estamos diante dunha oportunidade para a política.