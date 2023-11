SEMANA DE REBAJAS a la norteamericana. Días de lucha por una violencia erradicada. Semana de la fiesta ceciliana a la vieja usanza. Yo me sumo a ésta y descanso dejándoles estas letras que no son de Google ni de hoy por la mañana. Las copio enteras y cito bien referenciadas: de post y repost no tengo ganas. Si les gustan, batan palmas y a su artífice, gracias les sean dadas.

“Una vez al año los músicos, que se pasan la vida alegrando a los demás, se alegran a sí mismos celebrando su Patrona. El gremio de los músicos, aun cuando disfruta de una gran consideración entre nosotros, debería disfrutar de mucha más, si tenemos en cuenta que sin ellos se nos enfriaría a menudo la sopa del más o menos modesto banquete de nuestra existencia. Porque la existencia sin música vendría a resultar algo tan defraudador como el pan sin sal, el estofado de perdiz sin perdiz o los sobres de polvo para hacer tortillas que lo hacen a uno polvo. Ello nos lleva a hacer una visita mental a nuestro barbudo predecesor del post-plioceno al que vemos exhalando su alegre tra lá lá en la boca de su caverna mientras da línea aerodinámica a la piedra con que ha de reventar el coco del animal comestible más próximo. La música y el ansia de música son tan viejos como el mundo. Uno de nuestros deberes, por lo tanto, consiste en revalorizar ante nosotros la importancia del hombre que tiene un saxofón que llevarse a la boca o la del que es capaz de sacar un vals de un violín con la facilidad con que podríamos sacar en esta época –gracias a Dios– cubos de agua de un embalse. Votamos por jerarquizar hasta lo máximo a quienes saben trasplantar a un pentagrama su inspiración y también para los que son capaces de convertir en sonidos el para mí absolutamente misterioso contenido de las fusas y las semifusas esas; votamos por el aumento de sueldo base, plus de cargas familiares, plus de carestía de vida y plus de soplo de los encargados de alegrar nuestros guateques con el sudor de sus pulmones, y pedimos pase gratuito para el teatro y trolebús al artista que con las melodías de su melódica trompeta trajo a nuestros brazos a la entonces dulce Josefina, mamá de nuestro nene y nuestra nena, en la actualidad. Sí, caramba; el músico merece todo nuestro reconocimiento, todo nuestro afecto, todo nuestro desvelo para hacer que su vida, que es un soplo, tenga una optimista perspectiva de jubilación superando todas las escalas del tanto por ciento sobre el salario regulador. Piense usted, lector o lectora, en lo que sería su vida sin cine con música de fondo, sin alegres revistas teatrales, sin bailes y guateques, y sobre todo al pie de la radio en las que no solo no surgiere la música como manantial de dulces emociones, sino que tuviesen ustedes que oír solamente a Bobi Deglané. Un aplauso, pues, para los músicos, para todos los músicos del mundo, en los que incluimos a nuestro querido tío Ricardo Wagner, y un sincero deseo de que, ayer en su auto-festejo lo hayan pasado divinamente. De nada.” * Regino Barbeito. LA NOCHE, 24/11/1955, p. 2