Neste tempo de hipertrofia dunha solemnidade impostada a respeito do que é constitucional e do que non, deume por identificar cantas accións facemos a diario –e outras con menor frecuencia– que non son constitucionais. E despois desta observación rispei o veo tupido desa solemnidade para me rir con eses asuntos e outros semellantes. Ben entendido que hai algúns xefes de propaganda dos partidos da dereita e os seus ideólogos que parecen que van a serio: dan medo polo sectarismo e sacralización con que cualifican unha lei. Non é máis que iso: unha lei, e, se hai que cambiala, cámbiase para mellorar a convivencia. Descoñezo se hai algún xurista especialista en hermenéutica da Constitución que se teña preocupado de estudar certas cousas da vida diaria que poden tirar dun sorriso ao pensar solemnemente nesa norma. Así, por exemplo: é constitucional que os cidadáns esteamos obrigados a ter unha conta bancaria? É constitucional a obriga de ter domicilio fixo sendo habitante de calquera lugar deste Estado? É constitucional que se teña cambiado a peseta por euro sen pensar sequer se se estaba incorrendo en violación da lei máxima? É constitucional que, sen comelo nen bebelo, sendo pacifista, polo feito de ter pasaporte do Estado español teña inimigos declarados no mundo anti-OTAN? É constitucional que, por mor de ter entregado parte da soberanía monetaria ao BCE, o Estado español careza de política monetaria propria? Como é de constitucional o matrimonio igualitario? E como é de constitucional a preferencia de varón para o feito sucesorio? Hai alguén que meditara (profundamente, iso si) se é constitucional a supresión da ‘mil’i obrigatoria? É constitucional ter sido obrigados a deixar a nosa pegada dactilar para renovar o documento de identidade? É posíbel seguir con casos, numerosos, nos que queda en evidencia que nunhas ocasións por necesidade e outras polo simples funcionamento das relacións políticas tanto no seo do Estado como no amplo marco mundial, pasando polo Comunitario, a vella constitución de 1978 é un traxe que non serve para o corpo español actual. As constitucións ou as Leis máximas serven nos países democráticos para xerar seguridade e confianza. Se fracasa algún destes obxectivos primixenios, procede cambiar a lei antes de apiorar a convivencia. Así sucedeu noutros tempos e noutras democracias. Mesmo constatamos unha evidencia histórica e situacional: nen todas as democracias teñen Constitución, nen polo feito de tela se garante a vida da sociedade de referencia en paz. Por exemplo, en UK levan vivendo varios séculos sen constitución escrita, e é moi difícil asegurar que non está homologada como democracia, diríamos democracia madura e a imitar. No 1936 o feito de que o exército se levantara contra o poder lexitimamente constituído, é dicer, conducirse de facto de modo anticonstitucional non detivo a Franco e aos seus secuaces. Mesmo por ter aprobada unha Constitución en 1978, non quer dicer que todo o proceso de nos conceder leis para viver dentro do Estado en harmonía (ou mesmo non dentro) teña rematado, e non se poida contemplar máis que unha solución á convivencia entre diversos.