CON LA MUERTE DE FRANCO, el 20 de noviembre de 1975, comenzaba a gestarse una España nueva que tres años después, el 6 de diciembre de 1978, daría a luz la Constitución. El 20-N es una fecha histórica, pero no creo que por este motivo la eligiera Sánchez para dar a conocer su último Gobierno. Pienso, más bien, que el leve retraso se debió a dificultades internas provocadas por el veto a Podemos, aunque también es cierto que nunca en este casi medio siglo transcurrido desde el fin del régimen franquista nos encontremos en situación más propicia para otro cambio de sistema político, de consecuencias imprevisibles.

El simbolismo del 20-N del 75 en lo referido al cambio de régimen pudiera estar, por lo tanto, en el subconsciente de Sánchez y lo está sin duda en buena parte del conglomerado Sumar y de quienes le dieron su apoyo en la investidura con este objetivo. El PSOE no sólo accede a conceder la amnistía, que cuatro meses antes, consideraba imposible por imperativo legal, sino a negociar la independencia de Cataluña. Claro que negociar no es conceder, pero tampoco lo era la amnistía. Ahora es precisamente el PSOE el que la propone para una aprobación exprés, sin un debate sereno y sometido a la consideración de los órganos consultivos del Estado.

Hay también otro 20-N en nuestra historia reciente. El 20 de noviembre de 2011, el de la muerte política de Zapatero. Su gestión de la crisis del 2008 se lo llevó por delante anticipadamente, dejando al PSOE con solo 110 diputados, once menos que en la actualidad. Pero resulta evidente que ese 20-N no es referente de inspiración para Sánchez. Tal vez sí para Feijóo.

El tercer 20-N lo celebramos, o sufrimos, el pasado lunes con el anuncio del nuevo gobierno. Es en cierto modo continuista, dicen politólogos y comentaristas, pero potencialmente rupturista al mismo tiempo. Pronto lo sabremos. Pero la pregunta, desde aquí, es: ¿Cómo afectará a Galicia?

El 20-N del 75 propició la recuperación de la legalidad histórica en materia institucional, rota en el 36 por la Guerra Civil, dando paso a un Estatuto en el que Galicia se sitúa en el rango alto de nacionalidad histórica. Al 20-N del 2011 se adelantó Galicia el 1 de marzo de 2009. Dio la patada a Zapatero en los traseros de Touriño y Quintana. ¿Y ahora qué?

El 20-N de 2023 no fue buen día para Galicia. Perdió un ministro, Miñones, el único de obediencia gallega. Ni Calviño ni Díaz, ambas con raíces coruñesas, son cuota política gallega. Habrá que esperar a la marcha de la primera a Bruselas, al BEI, lo da da por hecho el Gobierno, para ver si el defecto se subsana. Cierto que importan más los hechos que las personas, como ahora se defiende, pero digamos lo mismo cuando presumimos de lo contrario.

Mucho tendrá que empujar Besteiro para que el Gobierno, escorado al lado contrario, vire a poniente. No sólo por dejarnos sin ministro. La amnistía a una considerable parte de la deuda de Cataluña (15.000 millones) no parece muy acorde con la bienintencionada proclama del líder socialista gallego de que el nuevo Gobierno está centrado en Galicia. El compromiso suscrito con el BNG, papel mojado en la anterior legislatura, sobre una compensación equitativa para Galicia genera dudas más que razonables. Sobran antecedentes. No vale con la reducción similar sobre nuestra deuda por ser cuantitativa y porcentualmente menor. Hay que poner cifras y fechas sobre la mesa. No dudo que Besteiro lo intentará. Se juega el futuro.