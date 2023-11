EL MIÉRCOLES COMENZÓ en Europa el periplo de la Ley de Amnistía pactada por el PSOE con, entre otros, Junts y ERC. El primer debate en el Parlamento de Estrasburgo (al que los eurodiputados sólo acuden en masa para las sesiones de votación) se inició a propuesta del PP, Ciudadanos y Vox. La Comisión Europea ya adelantó su hoja de ruta con respecto a una Ley que habrá de seguir un largo proceso de tramitación parlamentaria hasta fijar un texto definitivo. El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha querido desglosar la inquietud que emana de España en dos puntos principales.

Por un lado, lo que afecta a la situación en Cataluña y su encaje en el resto del Estado. Por otro, la propuesta de Ley de Amnistía y su relación con los pactos de investidura y legislatura entre Pedro Sánchez y los líderes de Junts y ERC. En lo que al primero se refiere, Reynders ha vuelto a señalar que la cuestión catalana constituye un asunto interno que atañe en primera instancia a España, y que habrá de dirimirse “dentro de la Constitución”. Lógicamente, si esta cuestión conllevase la disgregación y, por tanto, la secesión de parte de un territorio europeo, el problema pasaría al marco de ocupación de la UE.

Otra cosa es el alcance de los pactos de Gobierno (por las normas que puedan propiciar) y la proposición de Ley que se pretende aprobar en España. Estas iniciativas sí conciernen a las instituciones europeas en general, y a la Comisión en particular, en tanto que podrían afectar o alterar el orden jurídico vigente en la UE. De ahí que los servicios jurídicos de la Comisión sigan “con interés” la evolución de la Ley, al tiempo que analizan “de manera muy cuidadosa, independiente y objetiva” los textos de los que disponen hasta la fecha. Se trata de comprobar si cumplen “las normas” y “los valores” fijados por los Tratados de la Unión Europea (TUE). De quebrantarlos, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea iniciarían un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), independientemente de la resolución del Tribunal Constitucional, pues ésta no estaría nunca por encima del Derecho de la UE, especialmente en cuestiones de ‘lawfare’, separación de poderes, desigualdad, prevaricación, malversación, terrorismo, etc.

El proceso se prevé largo y conflictivo, pues incluso para un amplio grupo de socialdemócratas europeos no será fácil asumir un proyecto de amnistía relativo a una alteración jurídica y democrática surgida en octubre del pasado año 2017 sobre la que se posicionaron en contra desde el inicio. Ahora es el momento de la diplomacia en Europa, pero también de la Ley. Tras los casos de Polonia, Hungría y Rumanía, esperemos que las conclusiones que afecten a España no certifiquen que aquí se ha violado el estado de Derecho. Pues las consecuencias serían más nefastas y vergonzantes que los debates que ahora se inician.