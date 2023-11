A miña nai chamábase Pacucha. Non tivo escola, pero aprendeu moito da vida. Era extraordinariamente educada, sen recibir educación formal algunha. Quizais por iso esa escola que non tivo era o que máis valoraba de todo, empeñándose en que non nos faltase ao meu irmán e a min.

Houbo unha cousa, iso si, na que se equivocou, pero non foi a súa culpa. Ela falaba galego, como a súa nai e o seu pai, e a nai e o pai destes. Pero parecíalle que nós tíñamos que falar en castelán, porque era o castelán o que ía abrirnos portas, facilitarnos chegar máis lonxe e evitar de paso as dificultades e ata o desprezo ao que se enfrontaban quen entón falaban en galego. Por iso esforzábase en falarnos nun castelán que realmente descoñecía. Esa foi a nosa sorte, xa que, ao cabo, o noso idioma materno foi o galego. Non era un galego pulido, pero era o que ela mamou e co que nos deu de mamar.

Cando xa tiñamos uso de razón discutiámoslle o seu empeño en falarnos no que ela cría que era castelán, e respondía dicindo que a nosa caseira non falaba galego, nin os xefes do noso pai na fábrica, nin o médico, nin a farmacéutica... Falamos galego os que vimos da aldea, de pastorear as vacas e sachar na terra, pero esa xente con estudos e con diñeiro non o falan, dicía.

O meu pai chámase Antonio. Tampouco el tivo moita escola, pero a suficiente como para despois aprender pola súa conta, e non pouco. Para el, que tamén fala galego, como o falaban a súa nai e o seu pai, e a nai e o pai destes, non supoñía un problema falarnos en galego e que nós o falásemos, sendo tamén consciente de que non o falaba a caseira, nin os seus xefes.

Eu, por razóns de idade, non tiven formación en galego na escola, nin no instituto, nin na universidade, onde non lembro ter nin unha soa clase en galego. Hoxe as cousas melloraron, xa que agora impártense en galego unha de cada catro aulas na Universidade de Santiago de Compostela. Pero non abonda.

Cóntolles todo isto porque acaba de publicarse un informe da Real Academia Galega, titulado: “Lingua e xénero en Galicia: estado da cuestión”, cuxos autores son María López-Sández, Xaquín Loredo Gutiérrez e Gabino S. Vázquez-Grandío. Un interesante e extenso informe non que ponse de manifesto que as mulleres usan menos o galego que os homes. A diferenza non é moi grande, pero é evidente, en todo caso. Unha das causas que apuntan os autores de dito informe é que as mulleres transmiten menos o galego que os homes por identificar o castelán como unha lingua cun maior prestixio. Este foi o caso da miña nai, aínda que no seu caso acabase falándonos nun fermoso galego que ela cría castelán.

Déixoos cunha estrofa da canción “Sementeira”, de Fuxan os ventos: “Un meniño rebuldeiro / Que fale na lingua nai / Que suba aos pexegueiros / A froita verde a roubar”.