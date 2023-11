Un niño nos ha nacido. No es aún el que tantos esperamos, aunque nadie duda en calificar su nacimiento de feliz y oportuno milagro. Llevará nombre de arcángel, como su padrazo. A éste le deseamos que pronto se reponga para tenerlo en brazos.

Mientras, calles, comercios y hogares se preparan para un mes lleno de fiestas, comidas, cenas y cestas. Con mucho movimiento y llamamiento a ser solidarios con nuestros congéneres sin techo ni trazas de tenerlo. Con citas anuales en beneficio de familias que padecen el cruel zarpazo de tener niños de por vida enfermos Actos de solidaridad también a favor de los que no tienen en su día a día alimento necesario para su sustento. Gestos y más gestos que todos vemos y apreciamos como buenos.

Se acortan los días y la distancia para el deseado evento. Es tiempo en que los cristianos se preparan mediante el “adviento”. No respiran igual los que viven en Belén, a una setentena de kilómetros de Gaza y una decena de Jerusalén. Otro milagro debería darse para que cesasen las luchas y allí llegasen aromas de paz, tranquilidad y bien.

Eso es lo que sentí en el carmelitano convento compostelano, al que acudí al descubrir un hallazgo que, sin mucho detalle, creo que debo compartir. No sé si atribuirlo a Sta. Cecilia, patrona de los músicos, pero algo me dice que sí. El 22 de noviembre me comunicaron que encontraron unos librillos grapados, junto a los instrumentos que poco usan las monjas que quedan allí. Dormidas en un secular sueño, así estaban las letras de varios villancicos navideños de más de dos siglos y medio.

No avanzo más datos hasta estudiarlos. Preguntarán qué hacen en tal sitio esos cuadernillos impresos en Santiago y hechos para los oficios del apostólico templo de Santiago. Intuyo el recorrido que hicieron. Cuando lo constate les pondré al tanto de ello.

Observo una de las letras y me quedo tiesa. Trata de fiera batalla, de contienda: “Qué estruendo horrisonante (…) // O crujen los dos polos/ o tiemblan las esferas// Los vientos, las aguas/ arman cruda guerra”. Y sigue narrando la escena: “los valles retumban …”, etc. etc. Vaya panorama nos pinta ese poema. Como si entre árabes y judíos estuviésemos.

La melodía que lo acompaña está custodiada a pocos metros. Fue realizada en el año 1772 por un italiano, Buono Chiodi, dos años después de su llegada a Santiago de Compostela.

Coloridas luces se van encendiendo, entre banales refriegas y nervios, para al fin regocijarse de la ganancia de saber quién las ha puesto más numerosas y espléndidas. Así comienza esta Navidad nuestra. El pistoletazo está dado. El día de Acción de Gracias ha pasado.

Nuevo milagro debería darse para rescatar el verdadero sentido de todo esto. Ojalá el mundo cantase este otro dieciochesco verso: “Vengan albricias (…) / pues es el Adán segundo/ en quien tanta dicha nace”. Entre carmelitas recordé el lema de Teresa: “nada te turbe, nada te espante”. Y salí meditando: “en el estruendo, busca el silencio y sigue adelante”.