TRAS EL SONADO ÉXITO de Javier Milei y su hermana Karina el pasado 19 de noviembre, ahora son muchos los analistas que se preguntan cuál será la hoja de ruta del presidente electo de Argentina. Dada la larga y dura campaña electoral, cargada de mensajes rotundos e ideas fuerza que amenazaban con hacer tambalear todo el sistema político, diplomático, económico y administrativo argentino, lo lógico sería pensar que la revolución total ha llegado al país albiceleste. Sin embargo, el pragmatismo que siempre han mostrado nuestros hermanos de América del Sur nos lleva a augurar un tránsito tranquilo y comedido. Los problemas son graves y urgentes, como demuestran el 40% de pobreza que sufre el país, y unas previsiones de hiperinflación que a final de año podrían superar el 180%. Además, no se vislumbra cómo será posible mantener a ese amplio sector social que recibe una paga por no trabajar, hasta que sea capaz de encontrar un puesto laboral remunerado. Por eso la desarticulación de las protecciones sociales no resultará fácil; y menos con la aquiescencia de un Congreso cuyas mayorías no controla todavía.

Quizá por ello Milei moderó su discurso en la campaña de la segunda vuelta, tratando de ganarse el favor de los conservadores más moderados, del centroderecha de Patricia Bullrich, y del equipo del expresidente Mauricio Macri (su ministro de Economía, Luis Caputo, incluido). Pese a sus apuestas por “dolarizar” la economía, “cerrar” el Banco Central, “reducir” el gasto público y los ministerios, y “reprivatizar” grandes empresas para acabar con sus “elevadas deudas” y hacerlas “más productivas” (como la petrolera YPF, que era de Repsol, o Aerolíneas Argentinas, expropiada en 2012, y que ahora Milei planea regalar a sus trabajadores), los mercados celebraron su victoria; y sólo días más tarde moderaron su entusiasmo. Y es que no le resultará sencillo a Milei ni siquiera volver a atraer la inversión extranjera, recelosa por los antiguos y continuados fracasos kirchneristas y peronistas. De ahí que Milei (que reniega de Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero apuesta por Brasil e incluso por China) se apresurase a viajar esta semana a EE.UU., donde fue recibido por el consejero de Seguridad nacional, Jake Sullivan, y por los encargados del hemisferio Occidental y América Latina, Brian Nichols y Juan González (Biden lo recibirá tras su toma de posesión, que será el próximo 10 de diciembre). También se entrevistó con el demócrata Bill Clinton en Nueva York. Y el republicano Donald Trump se mostró feliz y dispuesto a viajar a Buenos Aires. Todo parece fluir a favor de Milei; quien, sin embargo, reconoce que “no hay plata”, y que sus postulados y reformas habrán de ir paso a paso y con prudencia. Incluso está tratando de renegociar el pago de la amplia deuda acumulada con el Fondo Monetario Internacional.