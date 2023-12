A LA HORA de la comida, escombros. A la hora de la cena, escombros. Y, por supuesto, en el desayuno. E incluso en el tentempié de medianoche. Nos acostumbramos a vivir con los escombros ajenos, cada vez más nítidos y, me temo, cada vez más cercanos. Como la pobreza, la muerte siempre nos parece algo que sucede a los otros. Es comprensible, pues ninguna de esas cosas nos conviene. Pero ocurre que, además, no parece, o no parecía, que tuvieran que ver con nosotros. Incluso con los países que, con gran esfuerzo, nos hemos incorporado tarde a la rutilante modernidad, a ese Primer mundo que algunos incluso hoy nos discuten. Todo indica que los escombros han vuelto.

Europa sabe muy bien lo que es renacer de las ruinas, limpiar las calles, levantar edificios a semejanza de los que habían sido reducidos a cenizas, y sí, cavar las tumbas para los muertos que las guerras trajeron, y que se llevaron por delante un progreso que se hubiera amasado antes. Llegados a este punto, supuestamente vacunados contra el inmenso terror de la guerra y de las bombas, el pulcro futuro se ve asaltado por los escombros contemporáneos. Nítidos, mucho más nítidos que en las viejas fotografías y en los documentales de las guerras mundiales. O de nuestra triste guerra. Hay guerras que no se ven, que han alcanzado poca presencia mediática, y en ellas la muerte ha empezado a reinar durante años, o durante décadas, como un habitante más, aunque dotado para el exterminio. La crueldad de esas guerras se ha conocido después, y ha sobrecogido al mundo, y algunas se hicieron más globales, ocuparon el espinazo del siglo pasado (ahora que ha muerto Kissinger, nos acordamos de Vietnam, pero no sólo). Por no hablar de épocas anteriores. Muchas de esas guerras han tenido sus versiones cinematográficas, su mitología y su leyenda, pero, sobre todo, han tenido el perfume de la muerte. Cambiaron la forma de ver el mundo, sacudieron la conciencia de muchos habitantes de las grandes potencias, que empezaron a cuestionar las verdades oficiales. Pero… ¿han servido para eliminar el odio? Ahora, el odio parece haberse extendido, lo que demuestra que los conflictos rara vez solucionan los problemas locales, pero sí contribuyen a diseminarlos. La guerra en Ucrania recordó a Europa que no todo sucede a muchísimos kilómetros de sus fronteras. Trajo de nuevo ese recuerdo terrible de las grandes guerras, y lo colocó en primera línea de la modernidad, entre edificios vanguardistas y proyectos tecnológicos, y muy pronto, a poca distancia de donde se construía el futuro al que tantos aspiraban, se abrieron trincheras y el barro se mezcló con el horror y la sangre. Así supimos que todo puede retroceder, que no hay futuros ganados de antemano, y que cualquier paisaje del progreso puede convertirse en un manto de cenizas. La guerra cercana es una piedra en el corazón de Europa: tiene la extrañeza de esa hiriente proximidad entre el desastre y la vida moderna, entre las iluminaciones del progreso y las sombras de la muerte, que apenas están separadas por unos pocos kilómetros cruciales. Hay un momento doloroso en el que la desgracia y la esperanza del futuro se miran a los ojos. Se diría que los delicados equilibrios del puzle mundial conllevan un enquistamiento de los conflictos. Cada día, también, asistimos al fracaso de nuestra especie en tierras de Oriente Próximo. Cada día asistimos a la incapacidad del progreso, supuestamente tan cargado de buenos argumentos, para acabar con disputas que parecen no tener fin, y que, sistemáticamente, nos conducen al desprestigio de la especie humana. Demasiadas veces volvemos al medievo mientras volamos hacia Marte. Vamos acumulando capas de escombros, y, bajo los escombros, suele reinar la muerte. Y lo peor está en los escombros del mañana. Los que quedan en el corazón. Y los que anuncian tiempos peores. Esa otra ruina, que es la ruina del pensamiento y la razón, la ruina que se va acumulando en nuestras invisibles habitaciones interiores, de la que es tan difícil deshacerse.