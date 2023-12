LOS PARTIDOS GALLEGOS DEPENDEN DEL EXTERIOR. Aunque el clima político es razonablemente tranquilo por la estabilidad que proporciona la composición parlamentaria bien definida y la mayoría absoluta que sostiene a la Xunta y su presidente, acompañada de una paz social más que notable en la calle y unas estadísticas en los puntales del estado de bienestar que (educación, sanidad, servicios sociales) están generalmente por encima de la media nacional, hay que decir que la dependencia de los partidos políticos de sus matrices o modelos a imitar es incuestionable. Y de todos ellos, es el PSdeG el más necesitado de que al PSOE le vaya bien.

Esta dependencia es más acusada cuando no se gobierna. El PPdeG de Fraga y Feijóo podían marcar distancias con Génova tanto en la época de Aznar el primero como de Rajoy el segundo. Y no digamos ya de Casado. También podría hacerlo hoy Rueda aunque menos. Por razones obvias, y además porque no le interesa. La figura de Feijóo suma en Galicia. Véanse los resultados de las últimas elecciones generales: 13 diputados frente a 10 de la oposición. No son extrapolables pero sus antecedentes electorales en Galicia están en línea.

A día de hoy Rueda tiene todas las papeletas para recuncar, pero como faltan unos meses, entre dos y siete para las elecciones, pudiera ser que se quedara en puertas. En este supuesto, también a día de hoy, parece que tiene más boletos Pontón que Besteiro, aunque cada día que pasa parece perder fuelle. El BNG presume de no tener ataduras. La presunción es cierta si solo miramos a Madrid. Si ampliamos el campo de visión hacia Cataluña y País Vasco cambia el panorama. El apoyo a las reivindicaciones de ERC, en primer lugar la independencia de Cataluña, pero también en asuntos que indirectamente dañan a Galicia como la condonación de deuda o las reclamaciones fiscales, sólo se entiende si con ello pretende su aplicación en Galicia. O sea, se trata de ayudar a que el nacionalismo catalán consiga su objetivo de independencia porque será la forma más rápida de que también se logre para Galicia. Así, más o menos, es como figura de hecho en el acuerdo BNG-PSOE para la investidura de Sánchez.

En esta tesitura, que BNG con PSOE, más Sumar y Podemos de lograr representación, y entre todos alcancen los 38 diputados al tiempo que Pontón supera a los socialistas, la pregunta es: ¿Aceptaría Besteiro hacer de Quintana? La respuesta no la tiene él en este momento. Habría que planteársela a Sánchez, más ocupado en otros menesteres, aunque no le convendría mantener a su partido como el último de la fila en el Parlamento de Galicia, con la que está cayendo y la que viene después.

Y digo el tercero de tres porque no pintan oros en Sumar Galicia y es probable que se mantenga el statu quo. Las expectativas creadas con el ascenso de Marta Lois se están desvaneciendo a medida que pasan los meses. Su resistencia a encabezar candidatura en Galicia siembra dudas sobre la confianza en recuperar algún asiento en el Hórreo. Tampoco es buena señal la dificultad para encontrar un candidato/a con tirón. La situación empeora, en pleno zafarrancho de combate, tras el divorcio inamistoso con Podemos. Los morados decidieron volar solos, conocedores de las intenciones de Díaz de cortarles las alas para siempre. A punto estuvo de lograrlo. Antes lo consiguió con Beiras en Galicia y el mismísimo Iglesias en Madrid. Ande Sánchez con cuidado.