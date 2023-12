EL PAISAJE de la Navidad, hacia el que caemos como Alicia por el agujero, tiene un diseño preparado para engañar. También como aquel de Lewis Carroll. Nuestro sueño consumista se dispara ante todos esos escaparates, con la misma facilidad para salivar que el perro de Pavlov (nada que ver con ‘perrosanxe’ ni con la Patrulla canina, que hoy en día hay que aclararlo todo).

Caemos blandamente hacia la Navidad, territorio comercial donde los haya, y tengo nostalgia de aquella otra Navidad que conocí, ajena a la globalización, ajena incluso a Mariah Carey, entre la nieve abundante. Por supuesto, este es un tiempo para la infancia. ¿Cómo celebrarlo con una parte del mundo incendiada, con guerras, matanzas, y el regreso, en fin, a tantas formas de barbarie? Aquí se conoce, más que nunca, la división y la desigualdad del mundo: entre el oscuro sufrimiento y las calles iluminadas. Un motivo para el desánimo, porque el progreso no está para sacar pecho.

La burbuja occidental resiste, pero se encoge peligrosamente. Acuciada por las guerras cercanas y por la imposibilidad de lograr compromisos humanitarios, que es lo que se espera de las democracias avanzadas. No sólo llevamos meses, años, amenazados por políticas del trueno, populismos feroces que no disimulan sus preferencias, ni su lenguaje de hierro, una herrumbrosa sintaxis que desprecia cualquier forma de blandura. Ni todas las colonias del mundo, con su fragancia televisiva, son capaces de disimular el hedor que nos va envolviendo. Mucha fragancia hay que activar para que se haga respirable el aire. Mucho celofán hace falta para envolver tanta injusticia.

La Navidad aparece como refugio del mundo rico, mal que nos pese, rebozada de toda esa bisutería de la felicidad forzada. Hay un gusto poético por los viejos mercadillos nórdicos y alemanes, una extraña querencia por las cenas de empresa, donde se ablandan las rivalidades a los postres, donde se viven los quince minutos de fama de Warhol en los discursos. Londres se vestirá de aquellas luces que recuerdo, sin poder evitar la sombra de los personajes de Dickens, ahora quizás representados por los emigrantes que un día serán deportados, o simplemente vetados a las puertas del Paraíso.

Aún conservamos esa memoria de la nieve que nos construyó. Mi infancia pobre y rural se parecía a un cuadro de patinadores en los ríos helados, como los de Brueghel el Viejo. Pero lo que triunfa es la luz de las calles, la sensación de que habitamos el progreso frente a la oscuridad: imponemos la luz, aunque tengamos miedo de las sombras. El mundo ha logrado la forma de no sentirse culpable por la indiferencia: estamos tan ocupados creando el progreso, preparando nuestro viaje a Marte, construyendo la nueva inteligencia quizás pensada, como diría Tolkien, para dominarnos a todos y atarnos a las tinieblas, que apenas tenemos tiempo para actuar más allá de nuestro cielo protector. La burbuja occidental ha logrado cosas, pero ahora se muestra impotente o temerosa.

¿Qué sucede con las grandes organizaciones, con las instituciones vigilantes del mundo? ¿No hay una sensación de agotamiento, de extraña ineficacia? ¿Qué sucede con las cumbres del clima, con los acuerdos presumiblemente pactados, qué sucede con los juegos de ajedrez de la geoestrategia, que no parecen capaces de evitar la muerte de los desfavorecidos? ¿Qué sentido tiene el poder cuando no logra mejorar la vida de la gente, ni cambiar el destino de los pobres y excluidos, ni torcer los lados oscuros de la historia?

Pero aún así, no hay esperanza fuera de las democracias. Su desgaste, en este tiempo feroz en el que se desatan discursos de odio, amparados por la siembra interesada de la ignorancia que hacen algunos, tiene que ver, quizás, con la ausencia de implicaciones verdaderamente globales. No se puede sobrevivir en una burbuja de luz y riqueza, erizada de muros para el resto. La Navidad parece un paisaje de paz restringida y exclusiva, que prefiere no mirar muy lejos. Envueltos en las fragancias que nos liberan de todo mal.