Nos anos que traballei para unha das entidades pioneiras en España na protección dos menores fronte aos riscos das tecnoloxías, había unha recomendación para as familias que sempre se repetía nas nosas charlas e nos contidos educativos que creabamos: o acceso a Internet dos rapaces sempre debe estar nun espazo común da casa e nunca no seu cuarto. Case vinte anos despois de que comezáramos a dar aquel aviso, estamos a sufrir as consecuencias do maior erro que como sociedade podiamos ter cometido no asunto dos rapaces e a tecnoloxía: non soamente lles acabamos metendo un potente ordenador nos seus cuartos, senón que llelo puxemos nas mans e os deixamos saír á rúa con el: o teléfono intelixente ou smartphone.

En España a idade media na que a rapazada recibe o seu primeiro móbil está nos 10 anos. Con este sinxelo xesto, moitas veces un agasallo pola Primeira Comunión ou polo aniversario, saltan polos aires todos o efectivos controis que facilitaba a norma de limitar o acceso a Internet ao ordenador da casa: control da dieta de contidos aos que accedían, monitorización dos contactos e comunicacións, estar presentes para resolvermos calquera dúbida ou problema, minimización de exposición a ciberacosadores e ciberbullying, sinxela observación do tempo de uso, dificultade para se meteren en líos ou picaren en estafas ou bulos, etc. O que temos agora, en troques, grazas a este desleixo social, a este fracaso no noso deber de protexelos, son adolescentes deprimidos, con ansiedade e pensamentos suicidas, adictos ás pantallas, con capacidades cognitivas e visuais deterioradas e cada día máis infectados de discursos machistas, racistas e de odio. O presidente Rueda anuncia que á volta das vacacións de Nadal o móbil xa non se poderá usar nin no recreo, nin en comedores dos centros nin nas actividades extraescolares. O último reduto que lles quedará aos ionquis será, coma nas tristes épocas da heroína, o baño. Porén, as consecuencias desta tremenda equivocación que cometimos como sociedades non se vai amañar mediante o recurso á Lei Seca. O que precisamos é educación, moita educación, acerca dos prexuízos para a saúde física e mental das nosas nenas, dos nosos rapaces, que implica o uso e abuso destas tecnoloxías e doutras, moitas veces presentes nas propias aulas. Educación para a prevención dirixida aos adolescentes, mais tamén a uns docentes e unhas familias que comezan a cuestionar as normas e politicas públicas que permitiron ou mesmo favoreceron esta desfeita. Este cuestionamento é síntoma dunha sociedade sá, que toma consciencia e quere enmendar un erro cuxas consecuencias están a pagar unhas novas xeracións que non o cometeron.