Estamos más próximos a las Navidades. El 17 comienza la marcha atrás, con las vísperas de la ‘Virgen de la O’ y las siete antífonas mayores. Es liturgia, lo sé. Pero, un apunte de este cariz, en unas fechas singularmente señaladas en la Iglesia, no viene a contrapié.

En otro orden de cosas, a los seguidores de Lola, la Faraona, les diré que se acaba el año de su nacimiento ya centenario, aunque deberíamos darle más coba. Ella estaría contenta con la ola de ‘enhorabuenas’ que se respira, estando de moda la nación española. No es de extrañar que aquí resalte que Nadia domina varios idiomas y que por méritos propios sube a tan alto pódium. Deseable sería -y es- que no fuese solo por ser mujer, sino por sus talentos y su buen hacer. Pero, dicho sea de pasada, en política no me voy a meter que poco sé o nada.

La ‘Flores’ cantaba alto y claro, sin desfallecer por la carencia de otros dones, como pudieran ser saber latines y leyes. Se agradece tal tabula rasa en un mundo en el que, andando por las ciudades con tantos letreros en inglés –pocos en alemán o italiano, alguno raro en francés– casi se tiene que ir con diccionario en mano: Life Concept, Bo and Go Specialty Coffee, Hair Beauty Salon, etc.

La costumbre es felicitar ya ahora con un ‘Merry Christmas’ y un ‘Happy New Year’ después. ¿Por qué no seguir con el ‘Felices fiestas’ a día de hoy y el ‘Próspero año nuevo’ a fin de mes? ¿No se quiere entender o se quiere mal ver?

Todo está inventado. Hablar idiomas no es algo moderno. Al portal de Belén llegaban, allá por la etapa dorada de tanta música ofrendada, pastores que presentaban tonadillas en italiano, gallego y portugués, cuando no en asturiano o remedo del guineano. Entre sí competían para saber quién mejor lo hacía. La victoria desde el inicio estaba cantada: el gallego en su tierra siempre ganaba y todos, sin disputas ni celos, aplaudían.

Al escuchar un popurrí navideño me preguntaba qué sería de esos coros o intérpretes si no incluyeran repertorio con tanta mezcla de lengua hablada, y cómo se lucirían si no cambiasen de tanto registro y fonema memorizado. Pero, aun intuyendo la respuesta a estas cuestiones (¡se lleva!) comprendo esa programación con más foráneos que españoles.

Ni el mismo Händel triunfó en el estreno en Dublín del ‘Messiah’, cantado en inglés, como debe ser, porque el público de allí se le resistía. Tibia fue también la acogida de la reelaboración de Mozart de ‘Der Messias’, hecha por iniciativa del barón Van Swieten para el gusto vienés, aunque un tanto fría.

Difícil será que tenga cabida un ‘Mesías’ en español o un ‘Messias’ en portugués (‘Aleluya. Porque el Señor Dios omnipotente reina’ … ‘Aleluia. Pois o Senhor Deus onipotente reina’). ¿Por qué? Pues porque pudo haberse traducido asimismo al italiano (‘Hallelujah: Poiché il Signore Dio onnipotente regna’) y Händel o Mozart lo hubiesen bien musicado. Pero, si no lo hicieron por algo sería. En dulzura ganarían, aunque fuerza perderían. Presumo que ambos lo sabían…