En los últimos tiempos hemos visto actuaciones de Tribunales, Asociaciones, Fundaciones y órganos judiciales, que parece como si los relacionados con el derecho tuviesen un trato diferente al resto de los españoles y debido a ello pudiesen opinar y actuar de manera diferente, ignorando que la Constitución española empieza diciendo que el poder reside en el pueblo español. A raíz de la ley de amnistía se habla de un ataque al estado de derecho por parte del gobierno, cuando los hechos, no las opiniones, apuntan más bien a que el ataque al estado de derecho proviene por quienes quieren mandar en España sin pasar por las urnas, estableciendo un estado del derecho no un estado de derecho.

El poder judicial es un poder que emana de la Constitución y cuyo papel esta reglado como contrapeso de los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, pero respetando a esos dos poderes sin interferir en ellos.

Sin embargo, la realidad nos hace constatar que algunos jueces, fiscales, órganos judiciales, opinan sobre acciones de los otros poderes sin que haya corrección alguna, incluso es jaleada por medios de comunicación madrileños y tertulianos.

Últimamente el Tribunal Supremo ha admitido que una Fundación, la Fundación Hay Derecho, pueda recurrir un nombramiento del Gobierno, en este caso el de presidenta del Consejo de Estado. El Tribunal Supremo razona que la admisión es porque la Fundación ha organizado seminarios, conferencias y actuaciones relacionadas con el derecho y que por ello legitiman el que pueda recurrir. Según este proceder, si se aplicase a todos los casos, cualquier nombramiento gubernamental podría recurrirse por Fundaciones, Asociaciones y Reales Academias con tal que tuviesen relación con el tema del nombramiento. Así, por ejemplo, al nombramiento de la Directora o Director del Consejo de Investigaciones Científicas podría ser recurrido por todas las Academias de Ciencias, de Historia y de Lenguas, así como Fundaciones dedicadas a promover la Investigación. Obviamente es un disparate y el Tribunal Supremo, en su afán de poner trabas al gobierno, le lleva a dictar sentencias que rompen la lógica

El Consejo del Poder judicial, formado por Okupas desde hace cinco años, opinaba sobre la amnistía, así como Asociación Profesional de la Magistratura y otras Asociaciones de Jueces y Fiscales, antes de que se conociese la ley. No se trataba de una opinión jurídica dado que no podían tener texto alguno, sino una opinión política.

Todas estas actuaciones y diversas maneras de actuar de determinados jueces y fiscales, induce a que la Justicia no sea bien valorada. Las encuestas revelan que más del 80% de los españoles consideran que los jueces no son independientes. Esto es tanto como decir que consideran que no son buenos profesionales. Este nivel tan bajo de apreciación de la independencia judicial debería ser el principal motivo de preocupación de las asociaciones de jueces y fiscales y no otros temas. La tan cacareada politización de la Justicia no es solo debida a los partidos políticos, sino en mayor medida por las mismas asociaciones. La sociedad española esta preocupada por el funcionamiento de la Justicia y ese es uno de los principales problemas económicos de España, que hace perder tiempo y dinero a muchas empresas y particulares.

No estaría demás que de alguna manera se exigiese a las asociaciones de jueces y fiscales un compromiso para conseguir que con sus actuaciones mejorase la eficacia de los jueces y la apreciación de su independencia por parte de los españoles.