EL MAYOR peligro está en que todo se convierta en ruido. En que la refriega entre partidos, entre líderes, entre portavoces, ocupe todo el espectro político y todo el espectro mediático, sin una salida adecuada para los ciudadanos, preocupados por llegar a casa a la hora, si los trenes tienen a bien no fallar, o por alcanzar el fin de mes con decoro, aunque sea dejándose vida y fortuna.

Corre el peligro de que haya una separación cada vez más marcada entre la vida real y la política, que es siempre lo peor que nos puede pasar. La política convertida en un guion torpe y tormentoso, construido a base de eslóganes poco elaborados y frases propagandísticas, que busca desesperadamente cámaras y micrófonos, y, por supuesto, tuits. La política entendida como ‘performance’ para la galería, una tragicomedia de enredos, donde no cuentan tanto los resultados como la frase ocurrente, o, más bien, la frase faltona, y la constante acusación. A los blandengues, ya se sabe, ni agua.

A veces pienso que sería mucho mejor para todos que las palabras de los políticos no tuvieran tanto eco mediático. Al menos, algunas cosas que se escuchan cada vez más. No debe convertirse la política en un rompeolas, en un toma y daca bastante pueril, más preocupado por mantener la bronca en todo lo alto que por el contenido. Si los políticos no supieran que todo corre bajo la piel de las redes sociales, que en ocasiones funcionan como un alcantarillado dialéctico, si no tuvieran ese afán por responderlo todo de inmediato, a poder ser con aire castigador, ya sea una barbaridad o una frasecilla de alfeñique, quizás harían más cosas y hablarían menos. Porque hablar está muy bien, pero no a humo de pajas. Y, salvo en El Club de la Comedia, sigue siendo mucho mejor practicar el diálogo que el monólogo.

En los tiempos clásicos ya se atizaban bien. Políticos, escritores, gentes de lo artístico. Y en las obras de teatro isabelinas el personal se subía al escenario, montaba gresca, reconvenía a los actores o los expulsaba, mayormente el pueblo llano, que solía estar a pie, con talante pendenciero no pocas veces, que se acumulaba a cielo abierto junto las tablas, mientras los ricos se iban gozosamente a la zona noble, alejada del ajetreo y el sudor, y siempre bajo cubierta. La capacidad de modificar la obra, de chafar a los actores o afearles sus morcillas, con perdón, convirtió a Shakespeare en un tipo muy popular: más que sus citas históricas y su lenguaje, tan brillante.

Digo esto porque, hoy, el afán teatral ha invadido la política, con la diferencia de que se amplifica mucho más allá del Congreso, donde también se utilizan ciertas técnicas para desmontar, anular, empequeñecer o ridiculizar al que sube al estrado. No con el lenguaje de Shakespeare, me temo. Y ese lenguaje de demolición se propaga luego en redes, en entrevistas y en cosas, porque no se puede bajar un solo grado a la hora de avivar los incendios dialécticos.

Ya estamos viendo que el estruendo de las batallas feroces alcanzará el clímax en esta legislatura. ¿Tendrá algún efecto tanto encontronazo en la calidad de la política? ¿Lograrán el ruido y la furia transformar la realidad de la gente? ¿O será, más bien, parte del decorado? ¿Será parte del guion necesario, en vista de las elecciones que van a llegar en breve? ¿Coincidirán gobierno y oposición en usar los vocablos arrojadizos como armas de distracción masiva? Leo que Feijóo despliega su artillería. Hay nombres asociados a esta forma de hacer, que, al parecer, consiste en demoler lo que consideran viciado y de endebles cimientos. ¿Deberá el gobierno entrar al señuelo del debate visceral, al cuerpo a cuerpo en el que Sánchez no parece sentirse incómodo, o será mejor jugar a no dar ventaja al contrario, no bajar al barro de la dialéctica, no jugar cartas imposibles y limitar los daños?

Si la legislatura se pierde en el ruido, no digamos en el insulto, en la propaganda, en el trueno, vengan de donde vengan, nadie va a ganar. La política alterada lo devorará todo, y muchos se consumirán en la gran batalla.