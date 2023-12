CERRÓ EL PERIODO DE SESIONES del Consejo de la UE. Tocaba hacer balance, y así lo hizo Pedro Sánchez en un ambiente poco favorable debido a la polémica desatada por una Ley de Amnistía que incluso a los socialdemócratas europeos más avezados les cuesta explicar, cuando no asumir. En todo caso, la gestión española desde el 1 de julio de 2023 sigue ahí, y hubiese brillado más de no ser por los conflictos políticos que vive nuestro país. Es cierto que la presidencia rotatoria del Consejo, que finaliza este 31 de diciembre, permite avanzar en propuestas y objetivos; pero también es verdad que no puede ir más allá de marcar la agenda o los puntos del orden del día en el Parlamento Europeo.

Cabe destacar la nueva norma que controlará el uso y el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA). Europa se ha adelantado al mundo. Con este proyecto de reglamento aspira a armonizar la comercialización y la aplicación de la IA. Sin renunciar a la inversión y a la innovación tecnológica, el objetivo ha sido afianzar la seguridad, minimizar riesgos, promover un estándar de legalidad, y asegurar el respeto a los derechos que emanan de los Tratados de la UE, de la Carta de Derechos Fundamentales, y del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Las renovables y la tecnología verde han protagonizado los debates relativos a la transición ecológica. La UE sacó adelante la Ley de Restauración de la Naturaleza para revitalizar nuestro ecosistema, y se mostró firme y unida en la COP28. También el autoabastecimiento de materias primas, la autonomía estratégica, y la reducción de la dependencia energética exterior han sido objetivos prioritarios. Se han logrado avances en el abaratamiento de la electricidad, y un acuerdo para estabilizar y reformar el mercado eléctrico y proteger a los consumidores. Progreso y economía han de ir de la mano si hablamos de equidad y justicia social. Conviene seguir impulsando la revisión del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, la reforma proporcionada de las reglas fiscales, la unión bancaria, y una transparencia y fiscalización más eficiente de los fondos Next Generation EU sobre los que España y otros países ya han sido apercibidos. Queda pendiente el pacto por la Ley de Migración y Asilo, pese a la presión migratoria que vive España. También tendrá que esperar el acuerdo con Mercosur, impulsado en la cumbre entre la UE y la CELAC celebrada en Bruselas en julio, en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE y la CELAC que acogió Santiago de Compostela en septiembre, y en la reunión informal de la UE de octubre en Granada. Finalmente, la ampliación de la UE (con Ucrania y Moldavia como candidatos), y el compromiso con las guerras en Europa del Este y Oriente Medio, han tenido altibajos motivados por posturas esencialistas, declaraciones unilaterales inoportunas, y disputas ideológicas de Gobiernos de coalición como el español.