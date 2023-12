LA LEGISLATURA arrancará de verdad casi con el comienzo del año, tras tantas idas y venidas, tras una investidura frustrada y otra ganada a los puntos, así que quizás estos días de Navidad sean el último paréntesis, la última tregua, el último refugio para liderazgos en tiempos muy incómodos.

La crisis del presente tiene varias capas y todos los liderazgos nacionales sufrirán, de alguna forma, el síndrome del segundo mandato: no sólo Pedro, aunque sea él el protagonista de una nueva etapa en la Moncloa. Aupado con mucha polémica, pero con la energía que da haberse llevado el gato al agua bajo una tormenta parlamentaria, el presidente tiene una misión que la oposición considera imposible (o eso quiere creer), pero no él. La experiencia es un grado, y Sánchez está acostumbrado a caminar en el alambre: es más, parece que a veces se complace en esos juegos de equilibrista. Quizás porque sabe que Feijóo está atento, por si pierde el paso.

No sólo tiene que apañar Sánchez los equilibrios de la múltiple coalición y atender las peticiones del oyente (Puigdemont, o sea, entre otros), sino que, al mismo tiempo, ha de atender a los movimientos que se detectan en las proximidades, y que pueden afectarle. Como si los dos grandes partidos comprendieran de pronto que tienen que hacerse fuertes ante sus versiones más periféricas (pero necesarias, muy necesarias de momento), Sánchez y Feijóo se aprestan a reconstruir sus arquitecturas, a aplacar los ánimos internos, porque no hay seguridad posible si no se trabaja en casa sosegada.

Sánchez afronta una repetición de mandato tan compleja que, si saliera bien, daría al PSOE fuerza suficiente para mantenerse en el poder en el futuro (a pesar de las encuestas en su contra, posteriores al inicio de las negociaciones de amnistía). Este es el órdago y creo que a Sánchez le encanta. A Feijóo le afecta que Sánchez siga en Moncloa, porque se supone que ahora el presidente ha de ser un político más vulnerable, dadas las circunstancias. Si sus acuerdos son tan frágiles, tan inadmisibles e intragables como Feijóo ha expresado en las últimas semanas, entonces ¿cómo no estar en disposición de derrotarlo fácilmente? Se trata, tal vez, de un juego peligroso.

Feijóo ha dispuesto un equipo temible, eso dicen, para disputar la batalla dialéctica que quizás envolverá toda la legislatura. Ha seleccionado, insisten, un grupo duro de verbo correoso, irónico y cortante, según de quién hablemos, incluso abdicando de ese moderantismo que tradicionalmente se le atribuye, para mantener la tensión que cree que le favorece, para que Sánchez no tenga salidas fáciles, a pesar de su fama de escapista. Pero no es sólo por Sánchez, como parece: es por amasar un prestigio doméstico.

Si a Feijóo le falla el asedio, o Sánchez lo elude, la legislatura cambiará. Por eso asistimos a la preparación de esta gran batalla. Porque Sánchez parece quebradizo entre tantos pactos, negociaciones, necesidad de apoyos, y, al tiempo, porque la ruptura entre Podemos y Sumar se ha añadido a todo este escenario. Nadia Calviño se ha ido a Europa, como un triunfo que, sin embargo, implica ajustes internos, y Yolanda Díaz ha tenido tiempo de mostrar con ella los últimos desacuerdos en impuestos a la banca. Es lógico que Feijóo piense que la demolición es posible. Imagina quizás al presidente braceando en demasiadas crisis, demasiado atento a cumplir las exigencias, junto, claro es, a las maniobras de Podemos, que ahora mira a Europa.

Sánchez es consciente de lo intrincado del laberinto, pero es difícil que pierda los apoyos de Junts, incluso los de Podemos, si consideramos la alternativa. Esa es su fuerza. Feijóo, por su parte, ha iniciado otra batalla que juzga imprescindible: la de ganar voto de la extrema derecha. Lo que obligará, me temo, a contradicciones internas. Ayer, Sánchez ha lanzado a Besteiro hacia la Xunta de Galicia. Europa y las autonómicas van a convertirse ya en el verdadero campo de batalla, en el que Sánchez tiene puestas grandes esperanzas para recuperar el desgaste de estos días de furia.