YOLANDA DÍAZ ven de presentar na Coruña o seu proxecto político de esquerda española para Galicia (Sumar Galicia), mais nestas 72 horas curtas recibiu dúas malas novas: Podemos concorrerá ás eleccións galegas e Anova (que foi na compaña da esquerda estatal nas estatais de 2015 e 2016 e nas galegas do 2016) non se unirá á plataforma da política ferrolá.

Estas malas novas engádense á case inmediata convocatoria electoral de Rueda e ao rexeitamento que algúns persoeir@s do galeguismo político expresaríanlle, segundo fontes xornalísticas, a Díaz a respecto da súa oferta para ser candidat@s de Sumar á presidencia da Xunta. Uns ofrecementos con moi poucas posibilidades iniciais de bo suceso a pouco consciente que fose a vicepresidenta e ministra estatal tanto das resultas nos seus antigos aliados da súa pasada acción política neste País como da importancia da autoorganización política para @s persoeir@s do galeguismo político, tanto do presente como do próximo pasado.

É evidente que, nesta altura, Sumar na Galicia non mobiliza nin convoca. Mesmo, ao non achegar nada novo nin é quen de refacer o finado espazo mareante nin o das esquerdas españolas na Galicia. Sen organización nin-polo de agora-persoa candidata, competindo electoralmente contra Podemos, sen acordos garantidos con Esquerda Unida nin acordos posíbeis con Compostela Aberta e co resto das devalantes ou case extinguidas marés galegas, a súa proposta electoral encamíñase a lle facer un bo servizo, seica non pretendido, a Rueda e ao PPdeG.

Deste xeito, esta plataforma política semella un simple apéndice persoal de Yolanda Díaz. Porque non habería nin procesos democráticos de escolla de dirixentes nin de candidatos, nin converxencia de distintas sensibilidades políticas. Só a necesidade de Díaz de que a súa marca estea presente nas eleccións nacionais do seu País de orixe.

E velaí a súa exclusiva responsabilidade política. Porque é probábel que unha maioria da cidadania estea pola remuda á fronte do Goberno galego. Mais, dende logo, a mesma non poderá ser posíbel sen un acordo entre as forzas que poidan facela. E, diante desta conxuntura política, semella que arestora só o BNG e o PSdeG, só Ana Pontón e Xosé Ramón Besteiro, poderán ser protagonistas da solución á ecuación.

D´Hondt non perdoa. E o que non é quen de sumar só pode restar.