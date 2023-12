Pueden decirme que voy perdiendo el sentido del humor. No se lo negaría, no. Desde luego, ya no soy capaz de reírme de tantas cosas como antes. Me da la impresión de que cada vez son más las que me molestan y cada vez menos las que me agradan. Pero quiero pensar que no es cosa mía, o no solo, sino del ambiente circundante.

Creo que, de un tiempo a esta parte, España se está dividiendo en dos bandos malavenidos y que, de seguir las cosas como van, tendrán cada vez menos facilidades para la reconciliación. Me refiero, como pueden suponer, viniendo de mí, a la consecuencia que pueda tener la forma en que se hace ahora la política en este país. Pero esos bandos que digo que se forman, ojo, no son los que de manera natural hay en una democracia, los ideológicos, con diferentes maneras de entender la vida, pero con respeto mutuo. No, no, son de otra raíz. Uno es el de los que agitan grosera e irrespetuosamente la vida ciudadana, señalando al adversario con todos los apelativos negativos y negando su legitimidad democrática, que es la forma más antidemocrática de pervertir la política. El otro, en el que me siento cada vez más integrado, va por fuera de esa política, y no por un negativo apoliticismo, sino por el cansancio que ya va causando tener que soportar el ambiente desagradable que crean aquellos a los que me he referido en el párrafo anterior. Nosotros, los de este otro párrafo, somos de esos a los que no les gusta agitar la botella, porque sabemos que se puede acabar saliendo el líquido. Si esto sigue así, agitación mediante, las consecuencias para la democracia española pueden acabar siendo malas. La más probable puede que sea la de que se abra una dinámica social en la que los protagonistas de la política desfilen por una calle y los que no protagonizamos nada en especial, ciudadanos de lo común, caminemos por otra. ¿A dónde irá cada cuál? No lo sé. Pero incluso antes de saberlo, si van separados, ya no me gusta. Los agitadores pueden ser fácilmente señalados. Y merecen nuestro aviso: ¡dejad la agitación en las calles, no vaya a ser que nosotros, en las urnas, castiguemos vuestra extremosidad! Puede que más que otras veces, tendríamos que ir pensando en poner en valor nuestro voto. Una reprimenda electoral a tiempo puede servir para evitar males mayores. Deseo muy sinceramente que el año 2024 sea verdaderamente nuevo, favorable a la enmienda y a la concordia. Y si ustedes y yo podemos verlo juntos, mejor que mejor.