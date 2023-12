No fue la primera vez, y ya avisó de que no será la última. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, volvió a ponerse de través y en la cumbre europea del 15 de diciembre vetó la ayuda de 50.000 millones de euros a Ucrania. Fiel a su estilo de toma y daca, el líder húngaro no se opuso a la apertura de negociaciones de adhesión con Ucrania, a pesar de que llegó a Bruselas afirmando lo contrario, ya que Kiev -dijo- solo cumple tres de siete condiciones previas. Casualmente, el miércoles 13 de diciembre, la Comisión Europea desbloqueó 10.200 millones de euros a Budapest al dar por buena su reforma para mejorar la independencia de la Justicia húngara. Quedan retenidos otros 21.000 millones, de momento, porque la partida no terminó. El asunto de la ayuda a Ucrania quedó pospuesto para 2024, la CE quiere concluirlo para principios de año y Orbán para después de las elecciones europeas de las que confía salga un nuevo liderazgo que le sea más afín.

Porque, a lo largo de sus cuatro últimos mandatos, el primer ministro de Hungría, un país de 10 millones de habitantes, ha pasado de ser un electrón libre de la derecha convencional europea a ser un referente de la derecha ultranacionalista y ultraconservadora. Su trayectoria es la de un joven anticomunista y liberal, miembro fundador en 1989 de Alianza de Jóvenes Demócratas (Fidesz), que consigue mantenerse durante más de cuatro décadas en el candelero y convertirse en el animal político que es hoy. Viktor Orbán nació en 1963, en plena dominación soviética tras el aplastamiento de la revolución húngara de 1956, estudió derecho y en 1989 obtuvo una beca de la Fundación Soros para cursar filosofía política en Oxford. Con los años la Fundación Soros se convertiría en su bestia negra, a la que acusa de orquestar la invasión de Hungría con inmigrantes y refugiados además de otros males de las sociedades abiertas y liberales. Entre 1990 y 1994 su partido, Fidesz, es todavía liberal y urbano, Orbán es elegido diputado y líder de la formación, pero con escaso efecto parlamentario. Un golpe de timón hacia la derecha y hacia el electorado rural más conservador resulta en una victoria electoral que lo convierte en primer ministro en 1998, al año siguiente Hungria entra en la OTAN. Es apartado del poder por los socialistas húngaros entre 2002 y 2010 cuando vuelve con una aplastante victoria, un éxito electoral que ha repetido sin interrupción hasta 2022. Durante todos estos años en el poder ha ido modelando el Estado húngaro hacia lo que se ha dado en llamar una democracia iliberal, o sea con el Estado de derecho mermado, con los medios de comunicación y la Justicia controlados, y con un sistema clientelar que impide la libre competencia en el mercado. En 2012 entra en vigor una nueva Constitución, aprobada únicamente en el Parlamento, que limita el poder del Tribunal Constitucional y excluye la posibilidad de legalizar el matrimonio homosexual. En 2014 Orbán señala como referentes para Hungría a Rusia, China y Turquía, considerados autocracias por la Unión Europea, con cuyos socios choca cada vez más. El último pulso ha sido por Ucrania, para dejarlo en empate, el líder húngaro fue invitado a ausentarse de la sala mientras los 26 votaban abrir negociaciones con Ucrania. Esta vez no hubo ni veto ni voto húngaro. ¿Hasta cuándo?