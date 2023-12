Dubidei se escribir ou non este artigo. Más aínda se envialo para que se publicase. Non escribo sobre a miña vida, aínda que ás veces conte algo da miña vida no que escribo. Pero ás veces un sente o impulso de contar non só o que sae da súa cabeza senón do seu corazón. Si, si, xa sei que todo sae do miolo, pero falo en sentido figurado, xa me entenden.

Hoxe quérolles falar da miña nai e do meu pai. En realidade, o que quero contarlles é que ela morreu tres veces. Desafortunadamente, o seu caso é o de tantas e tantas persoas, que ata é posible que vostede, amigo lector, vivise ou estea a vivir algo parecido. Francisca Ameneiro Freire era a miña nai. Foi a mellor nai do mundo. Supoño que non teño que xustificalo, xa que vostede pensará o mesmo das súa, e os dous temos razón. A miña nai padeceu alzhéimer, a enfermidade do esquecemento. Unha enfermidade cruel como poucas, porque vaiche roubando as palabras, que son o tesouro máis grande que temos. É o tesouro do pobo, porque en maior ou menor medida posuímolo todos. Por iso case todos os males comezan cando as palabras acábanse. Rosendo Antonio Barro Permuy era o meu pai. El foi a memoria da miña nai a medida que a súa enfermidade avanzaba. Durante anos tentou que ela seguise retendo no posible o recordo dos seus pais, dos seus irmáns, da vida que foron creando xuntos e dos fillos que xuntos criaron. Como quen se esforza de balde por escribir palabras sobre a auga, faláballe de onde naceron, da súa nenez, de cando se coñeceron e se fixeron noivos, daquel primeiro bico e os que lle seguiron, dos seus fillos, Camilo e eu. De todo o que ela esqueceu. Ensináballe fotos e recitáballe os nomes de quen xa se perderan na súa cabeza. Ela repetíaos ao principio, despois nin iso. Só miraba atenta, con ollos brillantes, quizais recuperados da súa infancia, e sorría coma se o son daqueles nomes que xa non comprendía fosen trinos de xílgaro. Por fortuna, aínda que se foran os seus recordos, non o fixo o seu sorriso, nin os seus ollos chispeantes, nin as manifestacións de agarimo que regalaba, mesmo máis que as que recibía, que eran continuas. O alzhéimer levouna por primeira vez. Non para nós, claro, pero si para ela mesma, que é quizais a peor forma de irse. Un día, cando a súa cabeza xa non lle dicía nin quen éramos nin quen ela era, ingresou no hospital. Foi durante o confinamento. Morreu aquela noite. Recordo as súas fermosas mans, moradas de tanto que as apertei, nun intento inútil de retela. O pasado 5 de decembro morreu o meu pai. El estaba en plenas facultades mentais, e iso servíalle para acordarse cada día dela, para botala de menos, para lembrar e lembrarnos a vida que xuntos viviron. Mamá vivía na súa cabeza. Por iso, ese día que morreu papá, e coma se a dor non fose aínda suficiente, volveu morrer mamá por terceira vez.