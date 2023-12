EUROPA debería repensarse en los comienzos de 2024. Hay motivos. No es pensar sobre su conveniencia, ni sobre la expansión en marcha, sino sobre los daños causados por las diferentes crisis, y, por qué no decirlo, por cierta confusión en el manejo de la escena global. En un mundo dividido y fragmentado, en el que todo parece discurrir sobre arenas movedizas, Europa debería ejercer como territorio de anclaje y respeto democrático. Pero hay demasiadas nieblas, demasiadas dudas, y, cómo no, presiones reveladoras.

Uno de los males reside en la contaminación de la propaganda ultra y populista que llegó de América. Eso nos infectó, con un brutalismo esencialista que defiende una especie de religión de estado, en la que hay que creer. La grandeza de los pueblos supuestamente elegidos, que construyeron una tierra desde la nada, es un mito productivo que los mesías aprovechan. Pero son muchos los pueblos de la tierra que han crecido entre grandes dificultades, guerras, hambrunas, genocidios, exilios, autoritarismos. Ahora empezamos a ver un proteccionismo de bandera, que, apoyado en la mitología patriótica y en los discursos de la política emocional, típicos de los salvapatrias, se arrogan el derecho a cerrarse, acantonarse ante el mundo pobre, olvidar a los olvidados y disfrutar de lo suyo sin avergonzarse. Para ello, es necesario una dosis de épica, otra de amnesia y un poco de cara dura. Quiero creer que esta Europa confusa, infiltrada por el miedo que aterra tanto a la riqueza, no va a caer (definitivamente) en la propaganda que odia el conocimiento y promueve la incultura. Europa no nació para eso, ni eso responde a su pluralidad. Las cínicas posturas de quienes tratan de protegernos de Europa aún estando en ella, los que promueven ideas intocables que beben a menudo de los mitos, regresando a la esencia sacrosanta, los que no quieren mirar más allá de las bardas de su corral, trabajan desde el sistema para corroer la pluralidad de Europa. La salvación de Europa, y, por tanto, nuestra salvación, no vendrá de las puertas cerradas ni del regreso a las falsas y pueriles narrativas de pureza y otros esencialismos, que manejan los egos en medio de escenarios cambiantes y pastorean las frustraciones de la historia, sino de la cooperación, del trabajo en equipo, de la aceptación de la pluralidad como única vía para el progreso. El espíritu de Europa, del que a menudo habla Von der Leyen, no se compadece últimamente con muchas de las acciones que tomamos. Hoy, como diría Borrell, esa dosis de miedo es la que nos limita, la que hace que nos inclinemos hacia ciertas políticas de hechos consumados: si Europa afronta un declive, como se dice, es seguro que tiene que ver con el crecimiento de las contradicciones entre el ideario fundacional y los hechos, y, sí, también tiene que ver con el sostenido avance de los intolerantes. 2024 va a ser un año decisivo para los asuntos migratorios. Estos asuntos están en la raíz de la construcción de la Europa contemporánea. Antes de las elecciones europeas se ha querido crear un marco nuevo, con el Pacto en la Unión, pero, de manera especial, con la nueva ley francesa, objeto de profundas desavenencias. La emigración ha erosionado las políticas de Sunak, que para muchos están al límite de la legalidad internacional. Se están tomando caminos errados, muy torpes y oportunistas, en demasiados sitios. Como ha dicho Hidalgo, Francia no puede permitirse traicionar sus valores como República, amparando una ley que, no por casualidad, ha sido apoyada por Marine Le Pen. ¿Se alimenta la ultraderecha de los miedos de la derecha? ¿Hay que endurecer aún más la emigración para así calmar al electorado que quiere medidas drásticas? Todo esto sucede en un mundo con guerras atroces en marcha, con movimientos de personas que huyen de la muerte. Europa será grande en la integración, por otro lado, necesaria en una sociedad muy envejecida. Ante la crisis del multilateralismo y el ataque a las democracias, Europa necesitará una profunda reflexión en 2024: hay que ponerse a ello.