UN AÑO MÁS va a quedar en el recuerdo y nos enfrentaremos, juntos, a otro en el que, como siempre, se abren ante nosotros un sinfín de incógnitas, a nivel personal y colectivo, que, para bien o para mal, nos van a afectar. También, una vez más, quien es la cúspide institucional del Estado, que nos reúne, habló en Navidad y sus palabras, también como en cada ocasión, son escuchadas desde la diversidad de opiniones, buscando en sus entresijos mensajes que a unos les parecen tendenciosos y a otros no. Así es la vida y así somos nosotros.

En este caso Felipe VI, aludió, entre otros asuntos, a que debemos evitar “el germen de la discordia” y, en tal aseveración, se fijaron muchos titulares, siendo aplaudido por unos, repudiado por otros e ignorado –lo que es más preocupante– por los de un tercer grupo de sensibilidades de este país. Porque el aplauso y el rechazo son comprensibles pero no lo es tanto, cuando se trata de fuerzas políticas muy representativas y constitucionalistas, que no se tome partido, en este caso, defendiendo la oportunidad de un discurso.

Si Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, en sus respectivas declaraciones navideñas, apelan a la concordia no cabe entender que, cuando lo hace el Rey –que, en principio, partiendo de la Constitución, nos representa a todos– no se sientan de acuerdo la mayor parte del país, que los dos citados políticos representan, con tal pensamiento y conveniente objetivo al que llegar, como una meta más que nos hará, sobre todo, más dialogantes.

Se puede ser monárquico o republicano, sentirse a gusto en el actual marco constitucional o no, aspirar a otro modelo de Estado, todo puede ser, pero es difícil encontrar en el último mensaje algo con lo que no estar de acuerdo. Quizás el principal problema de lo que dice puede estar en que si unos lo aplauden los que, políticamente, están enfrenten se sientan en la necesidad de rechazarlo o ignorarlo. Así de triste.

Es mucho pedir que nos llevemos, todos, mejor; que creamos en la fortaleza de lo que es esta España en la que compartimos el día a día; que nos respetemos a nivel personal y al significado y ser de los diferentes poderes en los que se articulan nuestro Estado y que se respeten, por supuesto, entre ellos...

Sea como sea, y mas allá de lo que unos y otros digan, o no lo hagan, permítanme, en esta despedida del 2023, desear, a título personal, que, el año que viene, reine la concordia en nuestras vidas, que la paz se acreciente, en la medida de lo posible, que la salud y el poder hacer, para seguir adelante, nos acompañe. En definitiva, que seamos todos, en la medida de lo posible, felices. Y, en esto, no hay nada de posicionamiento político. La Navidad nos convoca a desear, para uno y para los demás, la paz y eso se hace no fomentando “el germen de la discordia”, ¿no les parece?