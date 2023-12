MOMENTO de hacer balance en todos los ámbitos de la vida y de todas las situaciones de la misma a nivel personal, social, cultural, empresarial. Momento de hacer informes, ajustar cuentas, examinar y evaluar y, en consecuencia, de hacer buenos propósitos y asumibles propuestas. O, también, por qué no, de pasar de todo y abrirse a un nuevo horizonte sin arrastrar lastres de lo acontecido antes. Empezar de nuevo, empezar de cero en este año nuevo.

Surgir o resurgir de la nada. ¿Es posible? ¡Ya lo creo, aunque cueste hacerlo! A propósito de esto, ¿se han fijado cuántas veces se recurre al uso de la palabra “nada”? ‘No sirve de nada’, ‘fue nada’, ‘no importa nada, ‘nada de nada’. Incluso se exclama en circunstancias adversas: ¡No somos nada! “Nada” es y no es, es vacío, es ausencia, la inexistencia. Pensaba que el término comodín más empleado era “cosa”, el cajón de sastre para decir algo de lo que no se tiene idea muy perfilada o ajustada. No sé quién gana: cosa o nada.

Posando la vista por lo que ha pasado, que es algo y nada por poco que sea, calificaría este 2023 como “el año pasado por agua”. Tanto una sombrilla como un paraguas han valido, verdadera y metafóricamente para salvaguardarnos. Sombrilla y paraguas se autoexcluyen y a la vez se complementan y amparan en invierno y en verano.

Bajo sombrillas transcurría una mazurca de la zarzuela Luisa Fernanda. He aquí una muestra de su letra aguda y sabia: La dicha es cosa, que no se alcanza/ tan de repente. /La dicha es caprichosa, mas gira y danza/ junto al que siente que una esperanza, /le alumbra suavemente.

Dicha, felicidad, suerte, salud, prosperidad, en definitiva, todo (que es nada) lo deseamos en estas fechas, en los saludos y en postales.

Si de esta guisa, bajo sombrillas se canta al son de las notas de Moreno Torroba, en La gran vía de Chueca y Valverde, dicen la que roba y la que se ve sisada y mejor sola: Por fin de tantas faltas, /faltóme mi esposo, que fue lo peor. / Después tuve una que a poco me pega;/ después tuve otra que sí me pegó, / Y, en definitiva, tuve una tan buena persona/ que friega, que barre, / que lava, que cose, / que plancha, que guisa, / porque esa soy yo.

Un mundo de crudas realidades y anormalidades que parecen absurdidades, con comparaciones, situaciones y razonamientos. A F. Kafka le hubieran gustado para reforzar sus reflexiones. A un tris de su primer centenario llama a la puerta. No faltarán argumentos que contrarresten su existencialismo y el nihilismo de Nietzsche, quien le admiraba. En lugar de ir a abismos kafkianos, el sol y el agua creo que no esperan en vano. Todo eso que ‘es’ y que aleja de la ‘nada’, vale la pena mirarlo porque la vida no es para verla pasar, como la protagonista de Nada de C. Laforet: Unos seres nacen para vivir, otros para trabajar, y otros para mirar la vida. Yo tenía un pequeño y ruin papel de espectadora.

Nada es imposible, aun sintiéndose “nada”, pero … antes de nada es hora de decir: ¡Feliz 2024!