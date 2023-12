¿Puede creer la Iglesia Católica Española que está afrontando con rigor, honestidad y humildad el asunto del pecado de pederastia que tanto le afecta? Hay varias cosas que deberían inducirla a hacerlo de otra manera.

La primera, podría ser el hecho de que ninguna otra iglesia en el mundo implicada en tal delito ha reaccionado como lo hizo la española. La segunda, ya que esta ha asumido sus culpas, es que debería asumir también su penitencia, sin quejas ni cuestionamientos, como se le dice al creyente en la confesión. Solo hay una diferencia y es menor: el pecador debe espiar su pecado y el delincuente pagar su culpa. Eso es todo.

Por otra parte, no es disculpa para los pecados propios señalar los ajenos. La Iglesia Católica Española no puede buscar amparo diciendo que también hay otros que pecan, como dando a entender que, por no ser ella la única pecadora, si no se castiga a todos los que haya, tampoco se la debería castigar a ella. Los pecados de cada uno son de cada uno. No hay otra.

Tampoco parece de recibo que, habida cuenta de las muchas consecuencias que tienen sus pecados, quien debe hacerse cargo de la penitencia no es ella, sino el Estado, sobre todo si han de mediar indemnizaciones. Es decir, yo, que estoy libre de esas culpas, debo ayudar a pagar, con mis impuestos, las de otros. Es pura hipocresía.

Digo, pues, que la Conferencia Episcopal Española ha quedado francamente mal con sus recientes pronunciamientos sobre el informe preparado por el Defensor del Pueblo acerca del pecado de pederastia cometido por eclesiásticos. ¿Qué más da que sean cuatrocientos y pico o uno solo? ¿Es que la gravedad de los pecados se puede medir según sea su número y el de los pecadores que los hayan cometido? ¿Desde cuándo?

Decir todas esas tonterías, en fin, también es pecado. Y creo que la Iglesia no tiene la potestad de esconderse en su propio confesionario y exonerarse por sí y para sí de sus propios pecados. Y como además de pecado hay delito, parece obvio que también debe rendir cuentas en otro sitio: ante la Justicia, con voluntad y colaboración.

De persistir en la actitud con que se ha presentado ante el público en este asunto, puede que ni siquiera sea correcto desearle un “que Dios te perdone”, porque me temo hasta Dios puede estar enfadado con su comportamiento. No hay perdón sin arrepentimiento. Ni honra con disimulo. Ni respeto sin humildad. Ni credibilidad sin confianza. En esos escondrijos no hay nada.