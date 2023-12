CHATGPT ten un aniño de vida. É un bebé aínda, pero, coma se fose Marie Curie ou Albert Einstein de pequenos, veu para cambiar o mundo. Son outros tempos, iso si, e este bebé dixital xa tiña máis dun millón de fans aos cinco días de vida.

Ao principio todos pensabamos que era un xoguete máis. Un deses xoguetes repletos de botóns, luces e posibilidades. Pero en poucos días caemos na conta de que non era un máis na festa. Os botóns de ChatGPT son infinitos, tantos como frases se nos ocorran para guiar as súas respostas. Tamén é certo que ten moitas “luces”, pero non son lámpadas, senón as luces que asociamos a súa especial intelixencia, aínda que esta sexa artificial. En canto ás súas posibilidades, aínda as estamos descubrindo, entendendo e estendendo. Vou falar dalgunhas que eu mesmo utilizo, e nin moito menos son das máis sofisticadas.

Úsoo para facer resumos de textos. Serve tanto para facilitarnos a nós entender mellor un documento de partida, como para explicarllo a outros. Tamén para sintetizalo antes da súa integración noutros documentos de traballo.

É moi útil tamén para que nos aporte novas ideas sobre case calquera tema que lle expoñamos. Ben é certo que a maioría, polo menos na miña experiencia, serven de moi pouco, e algunhas son completamente inútiles ou ata estupideces. De cando en vez, iso si, como ese estudante disparatado que a miúdo pregunta parvadas, dá coa lámpada de Aladino. Ben é certo que para que estes desexos se cumpran, hai que saber como preguntarlle á máquina, igual que o xenio da lámpada só sae se a fregamos convenientemente, non de calquera maneira.

Aos profesores pódenos servir para xerar contidos docentes, explicar conceptos, mesmo moi complexos, resolver dúbidas e problemas… e suxerir como presentalos na aula. Tamén para poñer exames, algo especialmente útil cando a nosa intelixencia natural sécase, e xa non se nos ocorren máis preguntas nin problemas. Claro que para iso mesmo poden usalo os estudantes, que tamén poden pedirlle que lles dea as respostas, lles escriba o software dunha práctica de programación, lles faga os deberes e lles redacte eses sisudos textos que ás veces nos entregan, e que parecen saídos da cabeza dun catedrático de Harvard e non dun estudante en formación. Eu pídolles aos meus estudantes que o usen. Pero nos asuntos que considero máis importantes, pídolles tamén que nos digan a todos que lle preguntaron á “calculadora de palabras”, que lles dixo esta e que opinan respecto diso. E todo oral, claro.

Por certo, aínda que lles aseguro que este artigo escribino só eu, sen ningún tipo de axuda de persoa ou máquina, sei que hai un bo número de medios dixitais que usan ChatGPT e similares para xerar artigos, ou polo menos unha parte importante deles. Non son os artigos sobre as últimas noticias, que estes cacharros non saben o que acaba de suceder, aínda que si poden habilmente contextualizar ou documentar a máis rabiosa actualidade. Pero si serven para redactar eses artigos que tratan temas menos relevantes, pero que tamén gusta ler: o turismo de cruceiros, receitas de cociña, o problema dos metais pesados na dieta ou os gustos (e desgustos) dos animais de compañía, poñamos por caso. Temas sobre os que ChatGPT sabe moito máis que eu, vaia por diante.