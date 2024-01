SUPONGO que hoy martes es cuando empieza todo. Es una creencia que nos conviene. Hay que tener al tiempo encerrado en las hojas del calendario y muchos objetivos que cumplir. (¿Qué es un hombre, una mujer, sin objetivos?). Ya saben, esas cositas que nos enseña el mundo competitivo.

Escribo aún en esta niebla del 1 de enero. En el mundo rico al que pertenecemos, este es el día para digerir los excesos (lo propio del mundo rico, claro). El cuerpo agotado por la mucha comida y la mucha bebida entra en una especie de hibernación momentánea, suficiente para ver el concierto del año nuevo sin rechistar, al tiempo que nos admiramos de los saltadores de esquí que, allá en Garmisch Partenkirchen, vuelan olímpicamente sobre el comienzo del año como si no hubieran sufrido los rigores de una larga Nochevieja. Esa es la actitud: salir disparado hacia el futuro, trampolín abajo.

Sin embargo, hoy sentiré que he sido arrojado a las calles desde ese túnel del tiempo, sin muchos miramientos, como quien cae sobre el nuevo paisaje sin capacidad de elección. Ahí está todo otra vez, incluido el futuro. Es entrañable esa decisión de volver a empezar, y no sólo en el gimnasio. Convencidos de que queda un año entero por delante para hacer todo lo que no hicimos, que fue mucho. Es tierno, sí.

Rezuma ternura esa voluntad de los propósitos del año nuevo, que me parece un invento anglosajón, ¿no?, algo que esconde el deseo aprendido de ser mejores (bello, sí, aunque un poco general), algo que pretende enseñarnos a enmendar los errores, a asumir las culpas deportivamente. A despolarizarnos cuanto antes, porque la polarización, la gran palabra del año, afecta a los líderes, a las instituciones, a los Parlamentos, claro, pero puede que también afecte a lo más cercano, a lo más pequeño. Quizás haya que hacer terapia.

La salsa de incertidumbre en la que braceamos es un constructo de nuestro tiempo, algo inevitable si no vives en una casita de madera en el bosque, aislado del mundo. Has de admitir que eres parte de esta papilla de incertidumbre y futuro borrascoso, de la que sales de vez en cuando mientras sueñas con que te toque la Primitiva, o durante una fiesta de fin de año, pero a la que tienes que regresar para no desentonar con el ambiente global. Cualquiera que no se sume a los escenarios potenciales del apocalipsis es tomado por ignorante o por atrevido. Tenemos que parir el futuro con dolor.

Pero ese afán por mejorar en lo cercano, aunque sea tierno, me parece muy necesario. En unas semanas habremos bajado los brazos en algunas cosas personales, habremos descubierto que, ay, este año tampoco llegamos. No hay problema. Los mejores logros pasan a veces desapercibidos. Dormitan durante un tiempo: no crea sólo en la recompensa inmediata que tanto se predica. Hay logros que se conocen después, pasados meses, o años. Aquello que hiciste, o que no hiciste, revela de pronto su enorme potencial, adquiere el brillo de lo imprevisto. Quiero decir que, aunque suene ñoño o pueril, sí tenemos una capacidad transformadora en nosotros que puede multiplicarse.

2023 fue, en términos generales, un mal año: pobreza, guerras, desastres naturales, emigrantes viviendo situaciones atroces, víctimas del hambre, de los conflictos, o ahogándose en el mar. Pero alguien podría convencernos de que también sucedieron grandes cosas, aunque tengan menos resonancia en un mundo tan apocalíptico.

Y habría que hablar, sobre todo, de este ambiente hosco, autoritario, este lenguaje arrogante y brutal que manejan algunos liderazgos con mucho poder, esta agresividad y bravuconería que parece impregnar el mundo y que algunos, increíblemente, apoyan y, además, ven como un síntoma de éxito. He leído artículos que aseguran que 2024 no tiene mucha mejor pinta que 2023. Parece realista. Ya nos aseguran que las guerras en Ucrania y Gaza van para largo. Y es sólo un ejemplo, aunque terrible. Ningún hombre es una isla entera por sí mismo, decía John Donne. Somos parte del todo: pero cada minúscula parte, cada uno de nosotros, cuenta. Y mucho.