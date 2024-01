Ada Lovelace, nacida en 1815 e filla de Anna Isabella e Lord Byron, foi educada pola súa nai cara ao mundo das matemáticas e a lóxica. Formouse cun dos grandes do campo, Augustus de Morgan, catedrático entón no University College, en Londres.

Co tempo, Ada Lovelace comezou a colaborar con Charles Babbage, quen deseñou, e nalgún caso desenvolveu, varias calculadoras mecánicas dunha complexidade tal, que desafiaron o coñecemento e a tecnoloxía do seu tempo. De feito, podemos consideralo como un dos precursores do que un século despois serían as computadoras. A súa “máquina analítica”, que non acabou de construír, estaba concibida para realizar todas as operacións matemáticas coñecidas e poder reconfigurar as súas operacións sobre a marcha. Nunha tradución que fixo ao inglés dun artigo sobre a mesma, escrito polo italiano Luigi Menabrea, Ada Lovelace engadiu abundantes notas sobre o orixinal (dúas terceiras partes do documento publicado foron achegas súas, de feito). Nelas podemos atopar conceptos precursores da programación e ata da intelixencia artificial. Nas súas notas suxire que a máquina analítica de Babbage podería operar con información non matemática, como a música, sempre que se reducise o seu tratamento a principios matemáticos ou lóxicos. De feito, tamén escribiu sobre a posibilidade de modelar matematicamente o cálculo do sistema nervioso, para que en última instancia puidese este ser simulado por unha máquina.

Mais alá das visionarias reflexións de Ada Lovelace, as calculadoras e ata as primeiras computadoras deseñáronse para realizar operacións precisas e sen erros. O obxectivo principal destes dispositivos era realizar cálculos matemáticos e procesar datos de forma rápida. Rapidez, pero tamén precisión, para evitar os erros comúns dos cálculos feitos a man.

Con todo, a medida que quixemos desenvolver máquinas capaces de abordar tarefas máis e máis complexas, semellantes ás que realizamos nós na nosa vida e o noso traballo, tivemos que sacrificar a súa infalibilidade. Por suposto que a probabilidade de cometer erros no deseño de máquinas e de software aumenta a medida que o fai a súa complexidade, pero non me refiro a este tipo de fallos, senón aos que son inevitables cando falamos de intelixencia, sexa humana ou artificial. De feito, podemos dicir que a intelixencia e a infalibilidade son incompatibles.

Unha computadora pode programarse para realizar complexas operacións matemáticas sen erro, e aínda que pensemos que as persoas que saben resolvelas son especialmente intelixentes, non se asocia a súa resolución por máquinas aos obxectivos da intelixencia artificial. Pola contra, conducir un coche non é algo que nos pareza unha proeza da intelixencia humana, precisamente. Con todo, feito por unha máquina é un dos maiores logros da IA. Pois ben, conducir de forma autónoma un vehículo, como sabemos ben, non está exento de posibles erros. Tampouco para as máquinas.

O mesmo ocorre con calquera actividade complexa que non podamos reducir a un conxunto preciso de pasos, cada un deles preciso tamén na súa realización. Por iso tampouco debe estrañarnos que ChatGPT se equivoque con frecuencia e mesmo se invente moitas respostas. Non é senón o resultado do soporte da súa intelixencia artificial, que non está deseñada para resolver operacións matemáticas senón para predicir palabras, e con elas frases, e con estas, mesmo longos textos.

Errar é humano, dinos unha coñecida expresión latina de orixe incerta, aínda que atribúeselle orixinalmente a Séneca o Novo. Pois saibamos que: errar non solum humanun est.