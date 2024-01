“SI HACE FALTA HUNDIMOS OTRO BARCO”. Eso dijo el diputado autonómico madrileño Antonio Carmona, chanza irónica, ante un grupo de empresarios de Aranjuez un mes después del hundimiento del Prestige. Presumía de que el PSOE andaba sobrado de votos. Cesó a los pocos días, pero al señor Carmona no le fue mal en la vida. Mejoró posiciones dentro del PSOE, por el que fue candidato a la alcaldía de Madrid, y en los últimos tiempos, con placet gubernamental, ocupó la vicepresidencia de Iberdrola. En la actualidad es consejero de empresas vinculadas al fondo soberano de los Emiratos Árabes. Vamos, dorada puerta giratoria.

El suspiro nostálgico -¡Ay!- por otro Prestige es sentimiento que aflora cada vez que nos despierta alguna incidencia marítima. Es natural que así sea. Las consecuencias del siniestro de 2002 no solo fueron perversas. Veamos el vaso medio lleno. Si hemos de hacer de la necesidad virtud, inspirados en Sánchez, podemos afirmar sin rubor que aquel chapapote sirvió también de abono para que germinara, por ejemplo, el Parador de Muxía, una de las joyas de la corona de la empresa pública hotelera, o la construcción del puerto exterior de A Coruña por mostrar un par de botones. Y en otro plano, también pudo influir en los cambios de gobierno en España en 2004 y Galicia en 2005, aunque más bien creo que el primero fue consecuencia de los atentados islamistas del 11-M y el segundo al fin de ciclo -15 años- de un Fraga octogenario.

Hoy nadie está sobrado de votos. Ni siquiera el PP de Rueda, aunque un prestigioso medio de comunicación madrileño, poco sospechoso de afinidad, le augure un resultado espectacular. Más necesitados están, por lo tanto, el BNG de Pontón y sobre todo el PSOE de Besteiro, acuciado por revertir estos pronósticos cuando antes. Por eso, raudos bajaron ambos a la arena para retratarse junto a los pellets, cual maná reparador de las debilidades demoscópicas.

Pero que nadie se equivoque. No se confundan. Nada que ver con el otro. Para empezar, el nombre del barco. Taconao no luce como Prestige y ni siquiera sabemos como se llama su capitán mientras que Mangouras sonaba muy gallego. El villano convertido en héroe. La carga desparramada tampoco tiene parangón: 25 toneladas de bolitas blancas frente a 80.000 de negro alquitrán. Y las responsabilidades, siendo siempre la principal del causante de la contaminación, no es igual hoy que entonces en la respuesta dado el diferente color político de quienes deben gestionarla con el fin de paliar sus efectos. Ahora está dividida entre el Gobierno central y la Xunta, sin despreciar las competencias de los ayuntamientos. Al primero le corresponde actuar en el mar y en tierra cuando afecta a más de una comunidad, como es el caso. ¿Por qué no lo hizo? No sabemos si por desconocimiento, por no resultar eficaz o porque estamos ante unas elecciones en las que no pintan bien ni para PSOE ni Sumar. Me inclino, bienintencionado uno, por las dos primeras pero también comprendo las dudas de muchos dado el clima de polarización -palabra del año- de la política española en donde “hacer de la necesidad virtud” equivale al “todo vale con tal de lograr el objetivo”. Un botón más lo tuvimos hace dos días con los vergonzantes acuerdos, de fondo y forma, entre Sánchez y Puigdemont.

Hagan cada uno -Gobierno, Xunta y concellos- su trabajo en mar y tierra según competa y los tres conjuntamente de manera profesional para que resulte eficaz, evitando sobreactuaciones con fines electorales para perjuicio de las economías familiares cuyo sustento es el mar. No se castigue todavía más a un sector ya bien dañado por la inflación, fiscalidad y fenómenos naturales como el de este otoño-invierno. Sentidiño.