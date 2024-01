LA BATALLA legislativa (más bien, la votación agónica) que se acaba de vivir en el Congreso parece dejar las cosas muy claras desde el comienzo del nuevo año. Nada va a salir gratis en los pactos, como ya sabíamos, y, además, lo que Sánchez quiera aprobar, salvo alguna excepción, va a costar mucho sufrimiento parlamentario, mano ancha en las concesiones y un uso astuto de los minutos de descuento, que, como en el fútbol, cada vez son más.

Por supuesto, la aprobación ‘in extremis’ de los decretos anticrisis, y el decaimiento del decreto que promovía Yolanda Díaz, por la oposición final de Podemos, han provocado interpretaciones diversas, aunque hay algo en común en todos los análisis: Sánchez ha probado la amarga medicina de los pactos difíciles desde el minuto uno, con mucha más contundencia de lo que seguramente esperaba. Aunque, en cualquier caso, cada partido cuenta la feria según le va en ella.

Junts se siente triunfador en el primer envite. Y así pretende continuar. No negó esta actitud como idea de futuro en ningún momento de la negociación, aquellos días del sofá con Cerdán en Bruselas, pero Sánchez está acostumbrado a manejarse en el alambre sin tanta agonía. Es un sello propio, casi una habilidad que explota con satisfacción. Junts espera sacar provecho de cada acción parlamentaria. Así que el carácter ómnibus de los decretos (esa técnica del paquete legislativo, de variopinta composición) le permitió apretar, como se decía, o estirar la goma, sin cortarse demasiado. Ni sombra de duda podía extenderse sobre la amnistía. Así que, en tiempos de necesidad, el Gobierno corre el peligro de verse sometido a la estrategia de los socios insaciables. O sea, la estrategia conocida como la de “todo eso y también dos huevos duros”. Puro Marxismo grouchiano, si me lo permiten.

Pero Sánchez, aunque sacudiéndose el polvo del revolcón (siquiera insinuado), puede presumir una vez más de la victoria. Ahí queda la derrota del tercer decreto propuesto por Díaz, se subraya, que muestra también otras debilidades (estas, por el lado progresista de la coalición), lo que obliga a Podemos a retratarse, si no lo había hecho ya, ante las propuestas de Sumar. Pero Sánchez zafó, que diríamos por aquí. Aunque tuviera que entregar esos dos huevos duros, que, mucho me temo, no serán los últimos... Las remesas de huevos camperos se harán más que necesarias, el apetito pactante se daba ya por descontado, pero, bien mirado, “más vale un toma que dos te daré”, como dice Cervantes, y no sin razón. Luego, si eso, ya iremos viendo.

Lo acontecido tiene un componente didáctico importante. Las lecciones resultan más útiles cuanto más tempranas, y nada es evidente del todo hasta que se sufre en carne propia. Con el salvamento de dos decretos, pero con las marcas de la refriega bien visibles, quizás Sánchez se cuide más a la hora de enviar paquetes legislativos de esta naturaleza, y opte por nuevas vías. Eso es lo que se ha escuchado: el decreto exige demasiada decisión, y, por su composición diversa, ha obligado a una velocidad de crucero en las negociaciones que la muy apretada mayoría no se puede permitir una vez más. Nadie dijo que esto fuera fácil, parece ahora la frase más socorrida. Pero vivir toda una legislatura con la lengua fuera no es, creo, lo recomendable.

Sánchez ha resistido el órdago, al menos desde la derecha independentista, y muchos lo atribuyen a su proverbial capacidad para moverse en arenas movedizas, pero también, claro es, a las concesiones a Junts (que, por otra parte, no puede estirar tanto sus demandas que la cuerda se rompa…).

Pero, si ante un paquete profundamente social, como era este, se ha experimentado el gran vértigo, ¿qué podría suceder en otras ocasiones? Aquí entra en escena Podemos, y su lucha con Sumar. Una batalla en la necesaria periferia. Nadie sabe qué habría ocurrido si Feijóo y Sánchez hubieran llegado a un acuerdo con los decretos. ¿Malo para los dos? Ayuso se encargó de rebajar cualquier expectativa. Y, además, hay elecciones en Galicia, ¿no?