Las elecciones en Galicia son una oportunidad para presentar y debatir sobre la industria, la sanidad, la educación, la cultura, la investigación y la innovación, su estado presente y su futuro. El enfocar las elecciones como si fuesen un plebiscito hace que se desenfoque y se pierda la oportunidad para que la sociedad gallega piense si quiere seguir más o menos igual, acaso con labores de mantenimiento, reparando lo imprescindible y tapando las averías que no se pueden esconder o por el contrario si considera oportuno dar un impulso adicional, con confianza buscando horizontes y mirando más allá.

Hay algunos que ponen énfasis en el slogan ‘Cataluña nos roba’. Si se quiere poner la mirada en Cataluña y en el País Vasco sería muy conveniente hacerlo en las cosas positivas que tienen y que no tenemos nosotros o al menos no tenemos con su vigor y fortaleza. Por ejemplo, con la investigación y la innovación. Galicia dedica a la investigación e innovación apenas un 1,1% del PIB, la misma cifra que tenía en 2008, quince años atrás. Estamos debajo de la media española, 1.45%, y muy por debajo del porcentaje dedicado en el País Vasco y Cataluña. Las dos implantaron desde el principio de los años 2000 una estructura de investigación, el IBERVASQUE y ICREA respectivamente, que les ha permitido tener centros de primera fila, tanto en investigación pura como en aplicada, insertada en las actividad de las empresas y atrayendo investigadores internacionales de primera fila. Alrededor de ellos se han implantado muchas empresas. No estaría mal que Galicia hiciese algo similar. La Real Academia de Ciencias de Galicia ha pedido un pacto por la Ciencia en Galicia entre las fuerzas políticas y sociales que permitiesen dar un impulso cualitativo que permitiese decir que había un antes y un después. Según los medios de comunicación, el Partido Socialista incluye dicha propuesta en su programa en un lugar destacado y el BNG también tiene la investigación como una de sus prioridades. Es positivo que el Partido Socialista tenga como coordinador del programa económico al investigador Julio Abalde, quién hizo una muy buena gestión al frente de la Universidad de A Coruña.

Los diversos índices que miden la actividad investigadora en las Universidades indican que relativamente las Universidades gallegas pierden peso si se las comparan con las portuguesas del norte del país y también con algunas españolas. Hace dos décadas la actividad investigadora de la Universidad de Santiago estaba por encima de la de Oporto y de las del resto del norte de Portugal. Ahora no solo Oporto supera a la compostelana, sino que ahora la de Braga está a punto de hacerlo, superando claramente a la de Vigo y a la de A Coruña. Portugal dio un impulso importante hace unos años manteniendo el esfuerzo a lo largo de los años, con unos gestores políticos que sabían lo que hacían. En Galicia se contentó con recuperar los niveles, ya insuficientes, conseguidos en 2008, sin mirar lo que sucedía un poco más allá. No basta mantenerse, sino que incluso para mantener el nivel hace falta dar un renovado impulso.