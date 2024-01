“Actúa de xeito que os efectos da túa acción sexan compatibles coa permanencia da vida humana xenuína”. (Iván Illich).

O colapso alarmante, polo número de persoas afectadas, das unidades hospitalarias de atención urxente que estamos a vivir nas últimas semanas, non é suceso illado ou puntual, senón que é o punto máximo dunha sucesión de colapsos mantidos ao longo de anos. Sí, ao longo de anos. Por moito que esta afirmación pareza unha esaxeración non deixa de ser certa. Cada vez que falamos de colapso falamos de sufrimento e de dereitos vulnerados. Falamos de persoas que buscan amparo no sistema, pero que, para obtelo, deben someterse a un proceso de deshumanización e cousificación. A práctica habitual dos servizos de urxencias do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) de colocar nos corredores de acceso e adxacentes os pacientes graves, moitos deles de idade avanzada e con pluripatoloxías e outros padecendo episodios de dor, agardando durante horas a seren atendidos en cadeiras de rodas e padiolas, está banalizando o dereito fundamental á intimidade e á dignidade. Ao mesmo tempo, converte esta pauta nunha especie de “mal menor” comunmente aceptado e xustificado, en non poucas ocasións, baixo o insostible argumento de que os corredores de acceso é o lugar menos malo para agardar a atención porque é un espazo físico onde os pacientes poden estar vixiados polo persoal de enfermería e facultativos que habitualmente transitan por estes corredores.

Fronte á banalización deste dereito, debemos recordar que a intimidade alude a un ámbito reservado dunha persoa, onde se produce o desenvolvemento da vida persoal plena e libre, excluído do coñecemento e intromisión de terceiros. O íntimo é o preservado á invasión por outros, é un terreo confidencial, subxectivo, que decidimos desde a nosa liberdade persoal compartir con algunhas persoas, non con todas. Se a intimidade se configura como algo esencial e consubstancial das persoas dotadas de plena autonomía, maior relevancia cobra cando esta autonomía ou capacidade de decidir está quebrada pola enfermidade e, polo tanto, cando se produce un estado de vulnerabilidade no que a persoa non pode facer valer a súa propia esfera do íntimo. Os pacientes que, por razón da nosa enfermidade, acudimos en estado de prostración a un servizo de urxencias, facémolo, en moitos casos, non só limitados e dependentes fisicamente, senón tamén afectados psicoloxicamente cando a situación nos impide desenvolvernos plenamente como persoas. Nestas circunstancias, estamos ofrecendo una imaxe mutilada e distorsionada do que realmente somos e, xa que logo, cobra maior importancia que a exposición fronte a terceiros deba ser a imprescindible, ante aquelas persoas que prestan a atención médica.

A dignidade é un valor moral inherente á persoa e leva consigo a pretensión de respecto por parte dos demais. Desta afirmación derívase o principio da intanxibilidade da dignidade e dos dereitos sobre as que esta se apoia e a consideración de que a vida humana é un continuum que non cabe seccionar en compartimentos estancos onde alguén se considere lexitimado para determinar convencionalmente a partir de que momento se pusúe a dignidade e a partir de que momento se perde. A natureza intanxible da dignidade humana implica que non debe ser tocada por parte de terceiros e que prevalece en situación de estados especiais como, entre outros, o tratamento ou ingreso en clínicas ou centros hospitalarios.

A banalización do dereito á intimidade non se sustenta só na reiteración dunha práctica aceptada como pauta de organización do servizo, senón que tamén se xustifica publicamente por parte dos directivos sanitarios incorrendo nunha maior carga de responsabilidade na violación do dereito.

Os corredores de acceso do servizo de urxencias do CHUS están transitados, ademais de polo persoal de enfermería e facultativo, por persoal de seguridade, familiares, visitantes e todo tipo de persoas alleas ao servizo. É una zona de paso, un lugar de tránsito e, xa que logo, todo paciente colocado nese lugar está sufrindo durante horas unha exposición que vulnera a súa intimidade e, por conseguinte, atenta contra a súa dignidade. A vulneración deste dereito resulta máis grave cando, por causas sobrevidas durante a espera, se prestan determinados niveis de atención inmediata no propio corredor ou se solicitan datos persoais sobre o paciente. Esta eventualidade non só acontece en innumerables ocasións, senón que ademais hai un risco potencial moi alto de que se produza. Debemos recordar que houbo pacientes que faleceron no corredor de acceso postrados en padiolas e que recibiron atención no propio corredor. Os pacientes, usuarios dos servizos de urxencias do CHUS, padecemos un embargo da esfera dos dereitos fundamentais inherentes á nosa condición de seres humanas a partir do momento en que somos colocados nos corredores de acceso, sen que medie autorización previa e sen explicación ou motivación ningunha. Esta violación do noso dereito á autoderminación sobre a propia vida constitúe un incumprimento por parte dos demais do deber de respecto ao ser digno e comporta a instrumentalización do paciente, que pasa á condición de obxecto e, como tal é colocado en zonas que non están estrutural e materialmente deseñadas para agardar ou recibir a atención sanitaria.

Os colapsos das urxencias e o embargo dos dereitos fundamentais que nelas se producen, son o efecto dun sistema público de saúde en crise que xa non responde adecuadamente ás necesidades da poboación e que pide a berros unha nova definición das súas bases estruturais e principios inspiradores.