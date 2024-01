LA COMIDA se ha convertido en uno de los centros de atención mediática en los tiempos que corren. Quizás sean cosas del primer mundo. De los que no se plantean la comida sólo como una necesidad, sino también como un arte, o un lujo. Pero bueno, incluso en el primer mundo hay muchas necesidades, aunque a veces no afloren con claridad. Ayer supimos que una de cada tres familias llega con dificultad a fin de mes. Y es seguro que los alimentos, en general cada vez más caros, son una prioridad. Qué remedio.

Pero la comida de la que hablamos es otra cosa. No es la comida exactamente, sino la gastronomía. Nada en contra de ella, por dios. Un arte memorable, aunque a veces inalcanzable. España ha dado grandes chefs, y sigue en ello. Algunos, además, son protagonistas de campañas solidarias relacionadas con los alimentos, en lugares de conflicto o desastres naturales. Y hay una mentalidad creciente, hasta ahora no contemplada en los países ricos, que consiste en no despilfarrar, en no tirar la comida sobrante. Me recuerda mucho aquello de la mala posguerra, muy post en mi caso, en el que el pan se besaba a menudo, sobre todo si caía al suelo. Quizás se hacía por un resabio religioso (el pan nuestro de cada día, etcétera), pero, finalmente, ese carácter sagrado tenía su miga: no se juega con la comida.

Ahora, la gastronomía es algo omnipresente. También cuando resulta inalcanzable. Los que llegan a probar un menú degustación carísimo, ese día de gloria, fotografían plato y cocinero, si se deja. Las redes se inundan de lo que se come. No sólo si cae, por milagro, un restaurante con estrella Michelín, sino en las ocasiones más simples, o hasta más cutres. Esa ensalada, ese bollo con nata y ese ‘sushi’ pueden encontrar su camino a internet tanto como un buen jamón o, pongamos, la paella de nuestras vidas.

La presencia de tanta comida fotografiada (con o sin ínfulas de alta gastronomía, ya digo) tiene que ver con algo que está afectando al lenguaje de la gente. Cada vez se escribe menos (salvo novelas). Mucho ‘audio’ en ‘whatsapp’. Para ahorrar tiempo y eso. Aunque está bien escuchar la voz… Y, además, con la comida hacen falta muchos adjetivos, y muchas frases, para dar una idea precisa del plato. Por tanto, mejor la foto.

Esto de publicar muchas fotos de comida en las redes me lo recordó ayer Cristian Schleu, con el que hablé un buen rato. Él ha sido cocinero antes que fraile. Bueno, antes que novelista. Nacido en Barcelona, de madre alemana y padre catalán (su mujer es italiana), cree que la comida es un gran viaje multicultural, una forma extraordinaria de aprender y de aceptar a los demás. Publicamos fotos y fotos de comida, dice, porque quizás creemos de verdad que somos lo que comemos (y un poco, así es), o porque la comida entra, primero, por los ojos.

Resulta que Cristian Schleu acaba de publicar un gastrothriller. Así lo llama. Es la primera historia de un nuevo sello, N de Novela, y en ella se mezcla lo negro, lo policial, con lo culinario. Acostumbrados a detectives amantes del buen comer y el buen beber (hay muchos), aquí ese papel queda en manos de un chef francés, Philippe, y de su mano derecha, el japonés Tsutsomu, al que Philippe descubre, claro, en un talent show televisivo, otra moda de hoy (lo contrata de inmediato, sólo con verlo limpiar una lubina). La novela, no lo he dicho todavía, se titula Muerte en tres texturas.

Cristian Schleu ejemplifica muy bien este tiempo líquido y vertiginoso. Empezó en la publicidad, siguió con la hostelería y la comida (tuvo dos restaurantes, Helsinki y Le Coq & The Burg), estudió escritura creativa y volvió a la publicidad. Su primera novela, que discurre en un Londres de cocina multicultural, parece homenajear a Holmes y Watson, pero tiene lo suyo de Jack el Destripador, ya se lo advierto. Como hijo de la publicidad y la gastronomía, este nuevo novelista se pregunta por qué en las redes hay tanta comida fotografiada. Qué nos lleva a hacerlo. Por qué nos quedamos ojipláticos con los emplatados, y cosas así. En fin: ese es su menú literario.