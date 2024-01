EL TÍTULO de esta columna tiene su punto irónico, pero, bien mirado, toda esa gente en Davos debería amarse. Es necesario. Nos enfrentamos a un año peligroso y muy electoral (si hay elecciones, hay cosas que van bien): creo que la mitad del planeta va a tener comicios. Sí, también Estados Unidos.

Aunque el Foro Económico Mundial (nada de andar con medias tintas) ya toca a su fin, habrán observado que llevamos varios días con muchas informaciones firmadas en Davos. En estos días de enero es como ir al ombligo del mundo.

Se me ocurren varias reuniones, encuentros, cumbres globales, esos lugares en los que se amasa tan guapamente el liderazgo, en los que se cruzan aparentemente más sonrisas que lágrimas. Pero no hay nada como Davos. Con su nieve. Con sus cumbres nevadas que se superponen a la propia cumbre económica, caliente para los ricos, gélida para los pobres. Davos es un lugar para hablar sin calentarse demasiado la boca. Salvo que seas Milei.

Cada edición, la afamada reunión alpina suele subrayar una idea de interés mundial, mediante un lema. ‘Reconstruyendo la confianza’ ha sido el de este año. Los eslóganes y los lemas suelen quedar bien, tienen su punto publicitario, pero funcionan de la misma forma que esas mantas (y esos mantras) con los que, si te cubres los pies, te descubres la cabeza. Y viceversa. Nunca envuelven el todo, sólo una parte. Es cierto, quién puede dudarlo, que el mundo vive en la desconfianza y la incertidumbre. También en la polarización, claro. Pero la palabra, una vez sacralizada, ya pasa al desván de los vocablos. Incertidumbre es el término: no hay bola de cristal que pueda decir qué va a suceder. Y Davos, en principio un foro económico, pero muchísimo más que eso, necesita saber qué va a suceder. Quiere predecir, visualizar. La economía necesita esas cosas para funcionar adecuadamente. Sin embargo, el horizonte parece ahora mismo muy oscuro.

No resulta fácil imaginar el mañana con varias guerras en marcha, con la desestabilización creciente de varias zonas del mundo (algunos atisban peligrosos contagios bélicos en el entorno de Oriente Próximo: las cosas parecen empeorar cada día y el perímetro de inestabilidad se amplía). Y ahí está la palpable tensión del orden, o del desorden mundial. Y todo ello con procesos electorales en marcha (con Trump en ascenso, por ejemplo, por si no había suficientes motivos para la alarma), y con peleas geoestratégicas que no se pueden disimular, y con un creciente autoritarismo en muchos lugares, que empieza a socavar incluso las democracias más cercanas.

Davos siente sin duda este frío global, esta capa helada de incertidumbre. En ese enclave tan coqueto y hermoso sobresalen ahora dos asuntos que definirán ese futuro tan impredecible: la crisis climática y la inteligencia artificial. Todo ello ha aparecido en Davos estos días, todo se ha escrito sobre esa nieve que da una visión demasiado amable e inocente del mundo. Si las guerras nos sumen en el caos, en el miedo, la Inteligencia Artificial no parecer ir a la zaga. La conclusión fue la que nos imaginábamos: no sabemos qué pasará. Para no desentonar con el escenario de suspense y amenazas.

Escuchar a Sam Altman, el CEO de OpenIA (sí, el del ChatGPT) que “esta tecnología es muy potente y podría salir muy mal” no es como para alegrarnos el día. Pero así son las grandes revoluciones, supongo. Tienen su componente de riesgo. En realidad, todos sabemos que es difícil detener algo así, no va a suceder: porque al lado de los riesgos hay grandes beneficios para todos (y no sólo económicos). ¿Demasiado incipiente? En cuanto salte más allá de lo específico, como el lenguaje, todo empezará a ser más complejo… Y más interesante. Europa, por cierto, no debería perder el paso.

Quizás Davos no nos diga nada que no sepamos ya el común de los mortales. Los líderes aman la cumbre, los encuentros, la bendita proyección internacional que les libera un poco de las cuitas domésticas. Sánchez vs Milei: por ejemplo. Pero sí: son estos tiempos interesantes y peligrosos. Quizás a partes iguales.