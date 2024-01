LEÍ que Calleja, el de la tele, había llevado a Sánchez a su casa de campo, en Golpejar de la Sobarriba, León. Hicieron bicicleta y así, en unas rutas marcadas. Antes, hace algún tiempo, Zapatero había sobrevolado con Calleja las cumbres de los Picos de Europa, donde casi cada día hay que hacer rescates de montañeros. Me gusta ese aire de libertad del aventurero, y el amor por las cumbres (no me refiero a las de Davos, sino a las cumbres de verdad). Ahora ha sufrido críticas por llevar a Jenni Hermoso a Islandia. ¡Es un programa de televisión, nada más! Calleja, o su cadena, tiene un gran olfato mediático. De acuerdo. Pero llevar a los presidentes a las montañas, o a los circuitos deportivos no es mala idea. ¿Acaso no es Rueda un gran aficionado a la bicicleta? Estas cosas desatascan la vida dura de la política.

Sánchez se enfrenta a una legislatura cruda e impredecible. Lo sabe, sin duda, y su exposición mediática podría ayudarle, si propaga que quiere un buen ambiente. La polarización se ha enquistado, como una absurda necesidad. Es un craso error, que se acabará pagando. No se puede estar eternamente contra todo. Y creo que es una buena idea quitarle hierro a la convivencia de este país. Trabajar siempre a la contra, sembrar la amarga semilla de desencuentro, es una mala política. Es, creo, una política pueril. Dicen que Feijóo ha apostado por un diseño de enfrentamiento, para quitarle votos a Vox. No será en Galicia, donde tiene bien ganada la batalla a la ultraderecha, sino más bien en otros lugares del estado, donde gobierna con ella. Los votos que faltaron a la investidura ‘feijooliana’ vienen de las ganancias de Vox, no de los éxitos de Sánchez. Así las cosas, íntimamente, Feijóo aspira a ganar terreno a Vox y para eso necesita endurecerse. De ahí sus asesores, que creen que sacarán ganancia de la extrema dureza y del antisanchismo a ultranza. La amnistía les dará fuerza, es posible, pero hay mucha gente en este país que está muy harta de la confrontación sistemática, de la perpetua lucha mediática. Eso acabará disipándose, como las lágrimas en la lluvia. Sólo hay algo que puede deteriorar definitivamente a Sánchez: la mala mano de Puigdemont. La exigencia excesiva, pedir lo imposible, no como el mayo del 68, no la playa bajo el pavimento. No. Puigdemont debe medirse. Pueden caer en la irrelevancia, si creen que su poder es omnímodo. Como le sucede a Podemos, en su tensión con Sumar y con el Gobierno. La verdad es la realidad, o así. Zapatero ha regresado a la primera línea. Tuvo sus detractores, por su papel mediador en Latinoamérica, pero lo cierto es que el leonés no se ha ido de la política, ni ha optado por una izquierda conservadora, como otros. Vino a A Coruña, donde espera arrancar una esperanza para Besteiro, en dura pugna con Pontón según todas las encuestas. Una pugna, que, sin embargo, tendría que acabar en coalición, si llegara el caso. Imagino que ser segundo es importante… sobre todo si, finalmente, con los pactos, puedes ser primero. Zapatero está convencido de que ayuda, y así pasó en las elecciones generales, en las que Sánchez salió muy bien parado (nadie lo negará, supongo). Conviene saber que esas verdades que al parecer debemos creer, como la mala coyuntura del gobierno central, atosigado por los Puigdemones, es algo que sólo las elecciones podrán demostrar. Ojo con liarse el mantra a la cabeza. La gente valora la paz, la tranquilidad, y la gran polarización empieza a restar más que otra cosa. Que Feijóo pretenda hacerse con la porción de Vox es comprensible (en Galicia, así viene siendo). Pero la cuestión es si merece la pena darse a la confrontación perpetua y el lenguaje desabrido. Encontrará más colaboración en el PSOE, y Feijóo lo sabe, cuando las cosas vayan por el canal de la modernidad, no por el áspero lenguaje de Ayuso, un localismo coyuntural después de todo. Feijóo tiene más que ganar en lo moderno que en lo avinagrado. Hace falta una gran valentía para abrirse a todo esto. El tiempo nos lo irá diciendo. Sánchez no parece, aún, muy preocupado.